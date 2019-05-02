محلية

طبعا ننفرد في الكويت بظاهرة أو بنظام تقوم فيه الحكومة بتكليف لبعض من وزرائها مسؤولية اكثر من وزارة أو هيئة حكومية الأمر الذي في بعض الاحيان يؤدي الى عرقلة الوزير في أمور مختلفة التخصص ولا يعرف كيف يديرها أما بسبب عدم التخصص أو بسبب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه من هذه الوزارة أو المؤسسات الأخرى. وهذا ما ينطبق على وزير الإعلام الذي دائما يربطون معه مسؤوليات أخرى: مرة الشباب وأخرى الزراعة وهيئة الرياضة . . . الخ .

من هذا الأسلوب في التخطيط الحكومي من شأنه أن يفشل أي شخص يأتي على رأس هذا العمل. . . فكم وزير إعلام تم استجوابه ومن ثم اقالته أو تغييره فوزارة الإعلام هي المصيدة الرئيسة لأي شخص يأتي لإدارتها وقد تم اقتراح بأن تلغى الوزارة وتكون مؤسسة ربحية خاصة تحت اشراف الحكومة لأنه في اغلب دول العالم لا توجد وزارة إعلام. ما همني في هذا الأمر هو ان الدولة - الحكومة لا تهتم بقطاعي الشباب والرياضة بشكل جدي ودائما تكون مهمشة من حيث أهمية هذا القطاع الذي هو عصب أي مجتمع إذا ما فكرنا في عدد الشباب والمهتمين بمزاولة الرياضة ( 70 في المئة) من المجتمع الكويتي . فهذا ما حدث للشيخ سلمان الصباح سابقا الذي خرج من الوزارة بسبب الإعلام وليس الرياضة وها نحن نرى أن الوزير الحالي الجبري قد يكون مصيره غامضاً إلى يوم التصويت على طرح الثقة فيه وهل سيكمل العمل؟ أم سيستقيل؟

إذاً من الواضح أن الرياضة لم تعد أولوية للحكومة بهذه الطريقة وأعتقد أن الأفضل أن تكون هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء أو تكون كياناً منفصلاً يستطيع فيه الوزير التركيز على عمله الأساس... فكما يقولون: صاحب بالين كذاب... والله من وراء القصد؟

