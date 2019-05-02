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تقيم اللجنة المنظمة العليا لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة الصالات مؤتمرا صحافيا في الـ 11 صباح اليوم بصالة الشهيد فهد الاحمد باتحاد كرة اليد في الدعية، لكشف النقاب عن النسخة الاربعين، التي تحظى برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد. ويتناول عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة في كلمته اليوم كافة الامور والتفاصيل المتعلقة بمفاجات وفعاليات النسخة الجديدة التي ستقام طوال شهر رمضان الفضيل باقامة منافسات الكبار والبراعم، والتي ستشهد استقطاب كوكبة جديدة من نجوم واساطير الكرة العالمية والعربية، بخلاف مشاركة بعض الاندية الخليجية والعربية ونخبة من نجوم كرة الصالات من مختلف الجنسيات. ويتحدث أيضا في المؤتمر وليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت، وعلي المحمود رئيس قسم الرياضة والثقافة في اللجنة العليا للمشاريع والارث (الجهة المنظمة لمونديال قطر 2022).