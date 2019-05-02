loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مشاركة خليجية في ماراثون القدرة والتحمل


ينطلق في 12:00 فجر اليوم ماراثون القدرة والتحمل الذي ينظمه نادي فروسية مبارك الكبير في ختام الموسم الرياضي 2018 2019 ، بمشاركة فرسان خليجيين، اذ تجاوز عدد المشاركين 75 فارسا وفارسة يتنافسون على الجوائز القيمة للبطولة والتي تبلغ 25 الف دينار.
وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للسباق سلطان العذاب عن سعادته لارتفاع عدد المشاركين في البطولة والذي يضم عدة فارسات ،واضاف ان هناك خمسة أطباء دوليين وأربعة حكام دوليين في البطولة بالاضافة الي المحليين ،موضحا ان البطولة ستنطلق من قرية كبد التابعة لنادي الصيد والفروسية على مسافة 100 كم مقسمة لعدة مراحل.
وأضاف ان البطولة تحولت الى عرس خليجي بعد مشاركة فرسان من السعودية والامارات، مقدما شكره الى اسرة نادي فروسية مبارك الكبير بقيادة طلال النصف على دعمها للجنة المنظمة التي تضم يوسف الطوالة وعوض المطيري وتسهيل جميع الأمور لانجاح البطولة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة