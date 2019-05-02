محلية

ينطلق في 12:00 فجر اليوم ماراثون القدرة والتحمل الذي ينظمه نادي فروسية مبارك الكبير في ختام الموسم الرياضي 2018 2019 ، بمشاركة فرسان خليجيين، اذ تجاوز عدد المشاركين 75 فارسا وفارسة يتنافسون على الجوائز القيمة للبطولة والتي تبلغ 25 الف دينار.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للسباق سلطان العذاب عن سعادته لارتفاع عدد المشاركين في البطولة والذي يضم عدة فارسات ،واضاف ان هناك خمسة أطباء دوليين وأربعة حكام دوليين في البطولة بالاضافة الي المحليين ،موضحا ان البطولة ستنطلق من قرية كبد التابعة لنادي الصيد والفروسية على مسافة 100 كم مقسمة لعدة مراحل.

وأضاف ان البطولة تحولت الى عرس خليجي بعد مشاركة فرسان من السعودية والامارات، مقدما شكره الى اسرة نادي فروسية مبارك الكبير بقيادة طلال النصف على دعمها للجنة المنظمة التي تضم يوسف الطوالة وعوض المطيري وتسهيل جميع الأمور لانجاح البطولة.