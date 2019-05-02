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احتفى نادي فروسية الفروانية برئاسة مبارك الديحاني بجميع اللجان العاملة بالنادي عقب اختتام موسم ناجح، فيما هنأ الديحاني الجميع واكد ان الجهود المشتركة والاخلاص في العمل وراء نجاح الموسم،مشيدا بالدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح وتحقيق انجاز كبير بفتح مكتب الانساب بالكويت كما شكر رجال الصحافة والاعلام على تغطيتهم أنشطة النادي.

من ناحيته، اعرب امين السر العام محسن البتال عن سعادته لنجاح الموسم وقال ان هذا دليل على قيام اللجان العاملة بدورها على اكمل وجه وتمني المزيد من النجاح في الموسم المقبل.

من جانب آخر، كرم بدر الديحاني وأحمد الحربي والبتال، المدير العام للنادي محمد جزا على عطائه وجهوده الطيبة خلال الموسم.

