أول النهار

تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل افتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح -طيب الله ثراه-.

هذا وقد وصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري والقائمين على الحفل.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية كوريا لي ناكيون ورئيس مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية جيرار لارشيه وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد تفضل صاحب السمو أمير البلاد بإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المشروع. وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى رئيس وزراء جمهورية كوريا كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: «أخيرا تم افتتاح أطول جسر بحري (جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح) ويسعدني أن أتواجد معكم في هذه اللحظة التاريخية للكويت وأود أن أتقدم بالتهنئة الحارة باسم كوريا الجنوبية حكومة وشعبا إلى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير الكويت كما أود أن أتقدم بخالص التهنئة لكم وبجزيل الشكر على دعمكم وتشجيعكم المتواصل في تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2013.

إنه لمن دواعي سروري أن تشارك الشركات الكورية في اكبر مشروع وطني في تاريخ الكويت واتقدم بالشكر الجزيل لمن بذل قصارى جهده وطاقته من شركة هيونداي وشركة جيهز للهندسة والمنشآت وغيرها على الاستمرار في العمل الدؤوب طيلة هذه المدة في هذا الجسر الذي يقع على جون الكويت.

وفي هذا الصدد نتوقع مستقبلا مشرقا مليئا بالحيوية للكويت وإننا على ثقة تامة بأن رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) ستحقق انجازات رائعة مثل ما شاهدناها في هذا المشروع.

إن هذا المشروع استخدم احدث التقنيات للهندسة المدنية وتقنيات الصديقة للبيئة منذ مرحلة البداية كما سيتم ادارة الجسر وتشغيله عبر نظام النقل الذكي والذي سيقود بدوره الكويت نحو المستقبل ويدعم اقتصاد المعرفة ويجلب المزيد من الابتكارات والتطورات إلى البلاد.

واعتبارا من اليوم سيلعب الجسر دورا محوريا في الربط بين منطقتين جنوبية وشمالية حيث سيوفر وقتا للعبور يتجاوز الساعة إلى حوالي 20 دقيقة.

إن كل هذه التغيرات ستسهم في تسريع أعمال انشاء مدينة جديدة وميناء جديد في منطقة الصبية الشمالية وستؤدي إلى التنمية المتوازنة في البلاد ونمو الاقتصاد بالاضافة إلى إبراز الكويت كمركز للتجارة العالمية.

كان الشيخ جابر الاحمد قد حقق الديموقراطية والتنمية الاقتصادية في الوقت ذاته، وبالتالي أثق أن جسر (الشيخ جابر) سيعزز سمعة الكويت في المجتمع الدولي.

يصادف هذا العام الذكرى الـ 40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذ احتفظ البلدان بشراكة قوية وساعدا بعضهما البعض في مراحل صعبة خلال هذه السنوات.

وفي الختام أود أن أعبر عن سعادتي البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة وأجدد الشكر لكم جميعا والتهنئة الحارة للكويت وشعبها الكريم.

ثم ألقت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري كلمة فيما يلي نصها: يسعدني أن ألتقي معكم مجددا اليوم وفي أقل من عام وبعد افتتاح مبنى الركاب المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية (تي 4) لنشهد إنجازا جديدا وندشن معلما كبيرا تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد ولنضيف بذلك أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية تحقيقا لرؤية صاحب السمو لكويت 2035.

ندشن اليوم جسر الشيخ جابر الأحمد مستذكرين بذلك عهدا ومسيرة حافلة بالتقدم والازدهار في مختلف المجالات وقائدا عظيما لتحرير الكويت ولإعادة إعمارها بتكاتف القيادة الحكيمة والشعب الوفي الكريم.

ونبدأ اليوم عهدا جديدا في بناء كويت 2035 تحت رؤية سموكم الكريمة وتوجيهاتكم السامية واضعين نصب أعيننا تطلعات المواطنين وأمانيهم لحياة أفضل ملتزمين ببناء غد أفضل لمستقبل أجيالنا مستمدين في ذلك روح الإنجاز من حياة الآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في وضع أسس الدولة وقواعدها.

لقد كانت توصيات سموكم الدائمة الاهتمام بالعنصر الوطني والاستثمار به لاسيما فئة الشباب وهو ما نفخر به اليوم فعلا فهذا المشروع ذو الجدوى الاقتصادية الكبيرة حقق لنا ما هو أهم حقق جيلا جديدا من المهندسين والمهندسات الكويتيين ممن اكتسبوا خبرات غير مسبوقة في بناء الجسور والانشاءات البحرية وهم كوكبة رأينا فيهم الإصرار والعزيمة وحب الوطن والاخلاص له ولسموكم فلهم مني الاحترام الكبير على ما أبدوه من تفاني والشكر الجزيل على همتهم.

واستذكر هنا شهيدي الواجب المهندس يوسف تقي والسيد حسن ميرزا رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته اللذان انتقلا إلى جوار ربهما خلال تأديتهما العمل في المشروع فكانا مثالا للتضحية من أجل رفعة الوطن وبنائه ونموذجا مشرفا للمواطن الكويتي.

إن شراكتنا مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تعكس تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فقد اسهمت الشركات الكورية منذ السبعينيات في تشييد البنية التحتية وإقامة الطرق السريعة والجسور وبالأمس القريب دشنا مع شريكنا الكوري تشغيل وإدارة مبنى الركاب المخصص للخطوط الجوية الكويتية (تي 4) واليوم نفتتح مشروع جسر جابر الأحمد الصباح علاوة على ذلك مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله الاسكاني القائم على الشراكة ما بين الحكومتين الكويتية والكورية».

وتم عرض فيلم توضيحي عن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح وتم تقديم هدية تذكارية إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بهذه المناسبة.

هذا وقد تفضل سموه بتكريم ذوي شهداء الواجب الشهيد المهندس يوسف تقي والشهيد حسن علي ميرزا.

