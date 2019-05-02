أول النهار

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان صباح أمس رئيس وزراء جمهورية كوريا الصديقة لي ناكيون وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني الكوري والسلام الوطني الكويتي ثم تفقد حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

عقب ذلك صافح الضيف كبار مستقبليه وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومحافظ العاصمة رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ طلال الخالد وعدد من الشيوخ وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفير الكويت لدى جمهورية كوريا بدر محمد العوضي.

وكان رئيس وزراء جمهورية كوريا الصديقة لي ناكيون قد وصل إلى البلاد الليلة قبل الماضية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

من جانب اخر، عقد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان أمس مع رئيس وزراء جمهورية كوريا لي ناكيون.

وتم خلال المباحثات بحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما تم استعراض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.

وقد جرت المباحثات الكويتية الكورية في أجواء ودية عكست عمق العلاقات الراسخة والمتميزة بين البلدين.

وأعرب المبارك في بداية المباحثات عن الارتياح للنمو الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون في مجالات الصحة والنقل والإسكان والطاقة والتكنولوجيا الذكية.

وعقب جلسة المباحثات احتفل الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي شملت اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون، ومذكرة التفاهم للتعاون بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي والأكاديمية الوطنية الدبلوماسية الكورية.

ومذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ممثلة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوريا، وخطاب نوايا بين وزارة الصحة في الكويت ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا، ومذكرة تفاهم في مجال المساعدة والتعاون المتبادل للشؤون الجمركية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوريا. ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوريا، ومذكرة تفاهم في مجال الحراسة والحماية بين هيئة الحرس الأميري بالكويت وجهاز الأمن الرئاسي لجمهورية كوريا.

