loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سمو الأمير استقبل ولي العهد والغانم والمبارك وناكيون ولارشيه


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سمو الأمير بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية جيرار لارشيه والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتمنياته لسموه بدوام الصحة وتمام العافية ولشعب الكويت المزيد من الرفعة والازدهار.
هذا وقد حمله سموه تحياته وتقديره للرئيس الفرنسي وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب الفرنسي كل التقدم والنماء. واستقبل سموه ايضا بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو امير البلاد بقصر بيان أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية كوريا لي ناكيون والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل لصاحب السمو أمير البلاد اطيب التمنيات والتقدير من الرئيس مون جاي إن، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي دوام التقدم والرخاء. فيما حمله سموه تحياته وتقديره لرئيس جمهورية كوريا وتمنياته له بوافر الصحة والعافية وللشعب الكوري المزيد من الرفعة والنماء. كما استقبل سموه ايضا بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا أحمد عمر امعيتيق ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة وذلك بمناسبة زيارتهما الرسمية للبلاد. حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة