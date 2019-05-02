أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو الأمير بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية جيرار لارشيه والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتمنياته لسموه بدوام الصحة وتمام العافية ولشعب الكويت المزيد من الرفعة والازدهار.

هذا وقد حمله سموه تحياته وتقديره للرئيس الفرنسي وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب الفرنسي كل التقدم والنماء. واستقبل سموه ايضا بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو امير البلاد بقصر بيان أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية كوريا لي ناكيون والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل لصاحب السمو أمير البلاد اطيب التمنيات والتقدير من الرئيس مون جاي إن، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي دوام التقدم والرخاء. فيما حمله سموه تحياته وتقديره لرئيس جمهورية كوريا وتمنياته له بوافر الصحة والعافية وللشعب الكوري المزيد من الرفعة والنماء. كما استقبل سموه ايضا بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا أحمد عمر امعيتيق ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة وذلك بمناسبة زيارتهما الرسمية للبلاد. حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

