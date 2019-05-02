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أول النهار

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القيادة السياسية هنأت إمبراطور اليابان وعزت الرئيس الأميركي


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى جلالة الامبراطور ناروهيتو أكيهيتو امبراطور اليابان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعتلائه عرش اليابان، متمنيا سموه لجلالته كل التوفيق والسداد، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت باليابان، مؤكدا على التطلع المشترك لتعزيز أطر التعاون بين البلدين لما فيه مصلحتهما المشتركة راجيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية ولليابان وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.
كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى جلالة الامبراطور ناروهيتو أكيهيتو امبراطور اليابان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعتلائه عرش اليابان، متمنيا سموه لجلالته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
الى ذلك، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اطلاق النار بجامعة شارلوت بولاية (نورث كارولاينا) والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الانسانية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.


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