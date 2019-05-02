وطن النهار

جدد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على موقف الكويت الثابت تجاه دعم أسس الأمن والاستقرار في كل الربوع الليبية ودعوة الجميع لنبذ العنف وإشاعة السلام وتحقيق الرخاء المنشود.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية خلال لقاء الشيخ صباح الخالد في مبنى مجلس الأمة مساء أول من أمس الثلاثاء بوفد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق وحضور وزير خارجية ليبيا محمد سيالة.

وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية الراهنة على الساحة الليبية وتطوراتها المتفاقمة.

من جانبه أعرب امعيتيق عن تقديره وتثمينه العاليين للدور الذي تؤديه الكويت بالدعوة إلى التهدئة ووحدة الشعب الليبي.

