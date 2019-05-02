وطن النهار

جددت الكويت التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية وان الحل الوحيد هو الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وذلك عبر تسوية سياسية وفقا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ويحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مساء أول من امس الثلاثاء القائم بالاعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن حول المسار السياسي في سوريا.

وجدد المنيخ دعم الكويت الكامل للمبعوث الخاص الى سوريا في جهوده الرامية الى اعادة احياء العملية السياسية السورية من اجل التوصل الى تسوية سياسية عادلة تيسرها الامم المتحدة بقيادة وملكية سورية وذلك من خلال تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2254. واوضح ان القرار رقم 2254 استعرض الخطوات لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة منها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت اشراف الامم المتحدة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج. وقال المنيخ «اننا نشاطر ونؤيد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نداءاته الاربعة التي اطلقها مع دخول الازمة السورية عامها التاسع الشهر الماضي والمتمثلة بحث كافة الاطراف على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار الروسي - التركي في إدلب واحترام القانون الانساني الدولي وحماية حقوق الانسان في حال اقدم اي طرف على عملية عسكرية».

