وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استمرار جهود الكويت لاحتواء الازمة الخليجية التي «طال امدها» معربا عن الامل «بالا تطول اكثر» مما طالت عليه حتى الان.

وقال الجارالله في تصريح لـ (كونا) عقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الـ16 لحوار التعاون الآسيوي ان الكويت تعقد آمالا كبيرة في ان تتمكن بفضل الجهود التي يبذلها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من «احتواء هذه الأزمة واعادة اللحمة لهذا البناء الخليجي الشامخ».

واضاف ان هذا الاجتماع الاسيوي يشهد مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان ذلك يعد «مؤشرا ايجابيا على اننا نسير في الاتجاه الصحيح».

واوضح ان استضافة قطر لهذا الاجتماع يعكس ايمانها وادراكها بأهمية تعزيز التواصل والحوار والتفاعل بين الدول الاعضاء في ظل الاتجاه العالمي الذي امسى يحترم التكتلات الاقتصادية والدول المنضوية تحتها مضيفا ان الاجتماع يدفع باتجاه ان تحقق الدول الاعضاء طموحاتها وتطلعاتها في المجالات كافة.

وقال الجارالله ان كلمة وزير الخارجية القطري في افتتاح الاجتماع تطرقت الى الابعاد المتصلة بهذا الحوار ومن ضمن ذلك الابعاد الاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها.

واعتبر ان الكلمة كانت بمنزلة خريطة طريق للتعاون بين الدول الآسيوية مؤكدا ان الكويت تعول كثيرا على هذا التعاون على صعيد تحقيق طموحات الشعوب الاسيوية في التنمية المستدامة والبناء.

واكد ضرورة ان يركز الحوار الاسيوي على البعد التنموي لان المنطقة تعيش على واقع ازمات وصراعات اثرت بشكل سلبي على معدلات التنمية في دول اسيوية عديدة مضيفا انه ان الآوان لتلتفت هذه الدول الى التعاون التنموي والاقتصادي والتعليمي والثقافي لان المنطقة في امس الحاجة له مع ضرورة تعزيز آلياته.

واعرب عن تقديره للمبادرة القطرية باستضافة اعمال الاجتماع المقبل 2020 في الدوحة مشيدا في الوقت نفسه بنجاح قطر في استضافة اهم المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية.

ويضم وفد الكويت المشارك بالاجتماع كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي.

وأكد الجارالله حرص الكويت على دعم حوار التعاون الاسيوي انطلاقا من ايمانها بالعمل الجماعي وضرورة الاندماج في تكتل اقتصادي من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الاسيوية.

وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري ال16 للدول الاعضاء في حوار التعاون الآسيوي «لقد انحازت بلادي ودعمت منتدى حوار التعاون الاسيوي انطلاقا من ايمانها بأن العالم لم يعد يقبل دورا للدول فرادى وان هذه الدول لابد لها وان تندمج وتتفاعل في تكتل اقتصادي قادر ومؤثر على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها».

