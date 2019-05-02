loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أمنية» التقى أصحاب الأعمال الناشئة


شارك مشروع «أمنية» البيئي في جلسة حوارية لأصحاب المشاريع والمبادرين نظمها البنك الوطني، بحضور عدد من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب الكويتي، للحديث عن تجربتهم، وكيفية الاستفادة من خبراتهم للشباب المبادرين بفتح مشاريع مستقبلية. وفي هذا الاطار قالت سناء الغملاس مؤسس مشروع «أمنية» البيئي في تصريح صحافي: «لقد تشرفنا بالمشاركة في الحلقة النقاشية لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني مع نخبة من اصحاب الأعمال الناشئة، ونشكرهم على اتاحة هذه الفرصة لنا للتحدث مع الحضور بكل شفافية وطرح متميز للتحديات التي نواجهها لتحقيق النجاح».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة