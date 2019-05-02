وطن النهار

شارك مشروع «أمنية» البيئي في جلسة حوارية لأصحاب المشاريع والمبادرين نظمها البنك الوطني، بحضور عدد من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب الكويتي، للحديث عن تجربتهم، وكيفية الاستفادة من خبراتهم للشباب المبادرين بفتح مشاريع مستقبلية. وفي هذا الاطار قالت سناء الغملاس مؤسس مشروع «أمنية» البيئي في تصريح صحافي: «لقد تشرفنا بالمشاركة في الحلقة النقاشية لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني مع نخبة من اصحاب الأعمال الناشئة، ونشكرهم على اتاحة هذه الفرصة لنا للتحدث مع الحضور بكل شفافية وطرح متميز للتحديات التي نواجهها لتحقيق النجاح».

