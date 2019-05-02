وطن النهار

اعرب سفير الامارات العربية المتحدة لدى الكويت صقر الريسي عن سعادته بالاحتفال بمرور 43 عاما على توحيد القوات المسلحة الاماراتية رافعا التهاني الى رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والى جميع الشعب الاماراتي.

واعرب عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة الاماراتية على أرض الكويت بالحضور من مختلف الفئات مؤكدا انه ليس بغريب على الكويت وشعبها المضياف كما يدل على علاقات التكامل بين البلدين في مختلف المجالات والتعاون العسكري والأمني والاقتصادي والثقافي.

واستذكر السفير الريسي كلمة مأثورة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العيد الوطني للكويت ويوم التحرير وهي «ما يعرف الكويت و اهل الكويت الا اهل الامارات».

وهنأ السفير الريسي سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتكريم البنك الدولي وقال سموه غني عن التعريف وشخصية عالمية ويستحق التكريم.

مهمة اكد الملحق العسكري في سفارة الامارات العقيد الركن احمد الكعبي ان السادس من مايو 1976 يشكل منعطفا تاريخيا فريدا في مسيرة شعبنا ووطننا حيث شهد وضع اللبنة الأساسية لتوحيد قواتنا المسلحة وكان التصميم والارادة عنوانا للقادة المؤسسين لبناء جيش حضاري، قوي، عنوانه الصلابة ومضمونه رجالا أوفياء ترسخت فيهم قيم البذل والعطاء والفداء، متاهبين مستعدين دائما و ابدا للدفاع عن وطنهم وتامين مصالحة الوطنية بكل قوة وحسم ومساهمين في تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وفي طليعة الساعين لنجدة الأشقاء والاصدقاء في المحن والشدائد.

وأضاف في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 43 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الامارات ان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كان يؤمن بحتمية التلازم بين بناء جيش حديث قوي ودعم مجالات التنمية والتطوير باعتبار أنها يمثلان الضمانة الحقيقية لتوازن مسيرة.

