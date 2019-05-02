وطن النهار

أشادت مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفيرة ريم الخالد بقوة ومتانة العلاقات الكويتية - الهولندية التي وصفتها بالتاريخية والمتطورة، وهنأت الخالد في تصريح للصحافيين على هامش احتفال السفارة الهولندية بعيد ميلاد الملك فيلم الكساندر متمنية لهم دوام الازدهار والتوفيق.

ومن جانبه اكد السفير الهولندي فرانس بوتايت عمق العلاقات الهولندية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية حيث وصل التجار الهولنديون الى منطقة الخليج قبل أكثر من 250 عاماً بحثاً عن مصادر جديدة للتجارة، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الاصعدة ومختلف مجالات التعاون الثنائي.

ولفت بوتايت - في تصريحات للصحافيين الى ان هولندا تصدرت قائمة شركاء الكويت التجاريين من بين 28 دولة في الاتحاد الاوروبي في عام 2018.

وكشف عن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يقدر بملياري دولار، وتقدر صادراتنا الى الكويت بحوالي 800 مليون دولار بينما تقدر الصادرات الكويتية من النفط الخام الى هولندا بحوالي مليار و مائتي مليون دولار.

واشار الى ان عضوية البلدين الصديقين في مجلس الامن عززت من علاقتهما السياسية والتنسيق والمشاورات، لافتا الى زيارة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الى الكويت في ديسمبر الماضي حيث تشرف بلقاء صاحب السمو الامير، كما عقد جولة مباحثات ثنائية مع نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واضاف: كما عقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في شهر مارس لقاء ثنائياً مع صاحب السمو الأمير على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مصر.

وتابع: في السنوات القادمة، سيكون تركيز هولندا على منطقة الخليج والكويت قائماً على ثلاثة محاور متصلة يتمتع الهولنديون بخبرة عالمية فيها: الا وهي الماء والطاقة والغذاء. هذه المحاور الثلاث مهمة من أجل تطور دولة الكويت ورؤيتها التنموية الطموحة 2035، حيث انها تخدم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. ولا يوجد شك ان دولة الكويت وسجلها الانساني تعتبر شريكاً في الوصول الى عالم أنظف وأفضل وأكثر استدامة. واشار الى العديد من المجالات التي من الممكن أن تشهد تعاوناً بين الكويت وهولندا ومنها المشروع الطموح لبناء مدينة الحرير، موضحا ان الشركات الهندسية الهولندية متشوقة للبدء في العمل وتنتظر اعلان المناقصات، معربا عن ثقته في أن التعاون الهولندي - الكويتي سيكون مثمراً لسنوات عديدة قادمة. واعرب عن سعادته لاختيار الكويتيين لهولندا كوجهة سياحية مفضلة وتنامي الاقبال من قبل الكويتيين على شراء العقارات في هولندا مما يعزز من العلاقات الشعبية بين البلدين. ومع اقتراب موسم الصيف دعا بوتايت الراغبين السفر الى هولندا لقضاء عطلاتهم من المواطنين والمقيمين الى التقدم لطلب الفيزا قبل وقت كاف.

