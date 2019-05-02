وطن النهار

قالت السفارة الامريكية لدى البلاد في بيان لها حصلت (النهار) على نسخة منه ان العالم احتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية لسبب وجيه للغاية وهو أن حماية الملكية الفكرية ضرورية لتنمية جميع الاقتصادات الحديثة.

وأضافت الجميع دون استثناء، سواء في أمريكا أو الكويت أو أي دولة أخرى، بحاجة للشعور بالثقة في أن نتاجهم الابداعي سيتم حمايته في السوق بحال أرادوا الابتكار والمساهمة في اقتصاد أكثر تنوعاً.

وتابعت السفارة عبر بيانها لهذا السبب، نقوم في السفارة الأمريكية بالعمل مع الحكومة الكويتية لتحسين سبل حماية الملكية الفكرية.

وجاء في البيان: نحن سعداء باحراز بعض التقدم في هذا المجال، ولكن هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهد حتى تتوافق معايير حماية الملكية الفكرية في الكويت بالمعايير الدولية. واضاف: تعتمد رؤية الكويت 2035 على التنوع الاقتصادي والابتكار والاستثمار الأجنبي. ولتحفيز المبدعين والمبتكرين لجعل الكويت قوية اقتصادياً واجتذاب المزيد من الاستثمارات، تحتاج البلاد الى تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتطبيق قوانين مكافحة السلع المقلدة والمقرصنة.

وتابع: ستعمل القوانين الصارمة والتطبيق الفعال لتلك القوانين على حماية المستهلكين من شراء منتجات لا ترقى الى مستوى ما يدعيه منتجوها، بما في ذلك الأدوية. لا يقتصر الأمر على الملابس المقلدة أو البضائع الفاخرة، والتي قد تكون مصنوعة من مواد ضارة أو تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بل أيضاً يشمل قطع السيارات المقلدة مثل الوسائد الهوائية والفرامل والزجاج الأمامي، فضلاً عن المفاتيح الكهربائية المستخدمة في المنازل والمكاتب التي قد تتسبب بحدوث حرائق. واضاف تدرك الكويت أهمية حقوق الملكية الفكرية وتتخذ خطوات لمواءمة نظامها مع المعايير الدولية. وهذا العام، صادرت الادارة العامة للجمارك 343 شحنة من البضائع المقلدة والمقرصنة، ولكن لا تزال السلع المقلدة والمقرصنة تغمر الأسواق. من الضروري أن تقوم الكويت بازالة واتلاف المنتجات المقلدة الموجودة في الأسواق.

