وطن النهار

قال بيان صادر عن الفريق الوزاري المكلف بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الأمطار والسيول المكلف من قبل مجلس الوزراء انه تم تداول في وسائل الإعلام المختلفة بيانات ومعلومات مغلوطة تخص عمل وإجراءات الفريق المكلف بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الأمطار والسيول المكلف من قبل مجلس الوزراء، نفيدكم بأن الفريق قد قام بدراسة وإنجاز المطالبات الخاصة والتي بلغ عددها 3,931 مطالبة، وأنه سيتم صرف تعويض للمطالبات المستحقة في ضوء ما انتهى إليه رأي ودراسة واعتماد الفريق المكلف وذلك بعد اعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض في السنة المالية 2020/2019 عملاً بالأنظمة واللوائح والنظم المالية التي تنظم آلية إقرار الميزانية ومراحل اعتمادها والتي تشمل جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية والسلطة التشريعية وتنتهي بصدور قانون ربط الميزانية والذي لم يصدر حتى تاريخ إعداد هذا البيان.

وذكر البيان ان 2251 مطالبة تعويض عن خسائر المركبات، انجزت وتم الانتهاء من الدراسة الفنية ورفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة الى جانب 780 مطالبة تعويض تتعلق بالعقار، أنجزت وتم الانتهاء من الدراسة الفنية ورفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة، إضافة إلى 900 مطالبة تعويض عن المقتنيات الشخصية، قيد الدراسة والتدقيق تمهيدا لرفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحق، وأوضح ان مراحل العمل المنجزة بدأت في 19 نوفمبر 2018 بتشكيل الفريق الوزاري من قبل مجلس الوزراء (قرار 1691/ رابعاً) وتم البدء باستقبال المطالبات، (تم استقبال 3931 مطالبة) بتاريخ 25 من الشهر نفسه وبتاريخ 2 ديسمبر 2018 تم البدء بدراسة المطالبات والتدقيق عليها، وتم الانتهاء من الدراسة الفنية للمطالبات الخاصة بالمركبات والعقارات ورفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة.

وذكر البيان ان الخطوات القادمة ستتمثل في اعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض في السنة المالية 2020/2019 حسب آلية إقرار الميزانية واعتمادها من قبل السلطة التشريعية، واصدار قانون ربط الميزانية (لم يصدر حتى تاريخ إعداد هذا البيان) الى جانب صرف مبالغ هذه المطالبات مباشرة.

وختم البيان أن هناك بعض المطالبات (محدودة العدد) مازالت تتطلب مزيداً من الدراسة والتدقيق من قبل الفريق المكلف كونها غير مكتملة، وفي حال التصديق عليها سيتم صرفها مع باقي الاستحقاقات والمطالبات حال صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2020/2019.

