وطن النهار

قالت وزارة الصحة أمس الاربعاء انها اصدرت 2162 شهادة ميلاد ووفاة للمقيمين بصورة غير قانونية بالبلاد في عام 2018 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة محمد السبيعي في تصريح صحافي ان (الصحة) أصدرت 1948 شهادة ميلاد لمقيمين بصورة غير قانونية و214 شهادة وفاة في الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأكد السبيعي انسيابية اصدار الوثائق التي وصل مجموعها إلى 9315 شهادة ميلاد ووفاة في السنوات الثلاث الأخيرة 2016 و2017 و2018.

وأضاف السبيعي ان اجراءات استخراج شهادات الميلاد تتم تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية في الشهادات التي تصدرها بعد التيقن من وضع صاحب العلاقة عن طريق مراسلة (الجهاز المركزي).وأوضح أن استخراج شهادات الميلاد يتطلب احضار الأوراق المطلوبة وتتم على اثرها مخاطبة (الجهاز المركزي) للاستفسار عن المركز القانوني للوالدين.

وأفاد السبيعي انه عقب ورود رد (الجهاز) يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور ويتم تسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة على أن ترسل طلبات صرف الشهادة إلى الطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها.

وأشاد بالتعاون المستمر بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الصحة والجهود المبذولة لتسهيل استخراج تلك الوثائق للمقيمين بصورة غير قانونية.

