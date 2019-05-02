وطن النهار

أعلن رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل د. عبدالعزيز السبيعي، توصيات ملتقى الجريمة والتنمية المستدامة المعوقات والحلول الذي عقد في الكويت على مسرح عبدالعزيز حسين بالمعهد العربي للتخطيط خلال الفترة من 29 الى 30 ابريل الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

وقال في تصريح صحافي، ان التوصيات تمحورت على اربعة محاور منها المؤسسات التعليمية والتربوية عبر التشديد على تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي و النفسي في كافة المؤسسات التربوية ابتداء من رياض الاطفال للتخفيف من حدة المشاكل التي تواجه الطفل على مستوى التحصيل العلمي الى جانب إقامة دورات تدريبية للمدرسين في مرحلة رياض الاطفال الى نهاية المرحلة الابتدائية بشأن كيفية بناء شخصية وتوجيه النشاطات المدرسية التي تساهم في تنمية مهارات الطفل.

واكد اهمية تنظيم برامج توعوية أسرية للشباب (من كلا الجنسين) المقبلين على الزواج تشارك فيها وزارات التربية و التعليم، العدل، الشباب الى جانب الجمعيات والمنظمات المعنية بشؤون الاسرة.

وبين السبيعي ان المحور الثاني خصص للجانب القانوني والذي يوصي بتفعيل القوانين و التشريعات المتعلقة بحماية و رعاية الام و الطفل و ترجمتها عمليا بالاضافة الى تعامل مع قضايا الاطفال بسرية تامة وعادلة.

واوضح ان المحور الثالث خصص للجانب الأمني الذي يدعو الجهات الأمنية للتعاون مع المراكز الاجتماعية المتخصصة بشؤون الاسرة و الطفل خاصة للوقوف على معالجة المشاكل التي يتعرض او تفرض على الاطفال لإيجاد الحلول المناسبة لها بالاضافة إلى التواصل مع الجهات الدولية فيما يخص موضوع الاتجار بالاطفال للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

واشار السبيعي الى اهمية التنشئة الأسرية والمجتمعية عن طريق الاهتمام بالتوعية وتفعيل دور مراكز الاستشارات الأسرية و التعليمية على نحو يساهم في مساعدة الأسر التي تتعرض لمشكلات أسرية او صعوبات تتعلق بتعليم الاطفال تتبناه وزارتا التربية و التعليم و الشؤون الاجتماعية.

وبين ان المحور الرابع ركز على وسائل الاعلام والتواصل الحديثة عبر العمل على اعداد برامج تلفزيونية يكون الطفل محورها لتسليط الضوء على المخاطر التي تتهدد الاطفال بالاضافة الى التعاون مع وزارة المواصلات لحجب المواقع المضرة بالطفولة.

