وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للجمارك تجديد مذكرة التفاهم للتعاون الفني مع نظيرتها الأميركية وحماية الحدود بحضور المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحافي أن المذكرة حققت الكثير من الأهداف عبر تحسين بيئة الأعمال وتنمية العنصر البشري وتزويدها بأحدث الاجهزة إلى جانب الاستفادة من الاستشارات والخبرات الأميركية بشأن الملكية الفكرية والتحريات والكشف عن الوثائق المزورة.

وقال البيان أن المذكرة التي جرى العمل بها منذ عام 1993 وتجدد كل عامين نظمت عددا من الدورات في التحريات المالية والإرهاب وغسل الأموال وقدمت توصيات بإنشاء مكتب مكافحة الفساد الإداري لما له من أهمية في تحقيق الشفافية والنزاهة في المعاملات الجمركية.

