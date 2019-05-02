وطن النهار

أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن مشروع (كاظمة) يعد الخطوة الأولى للمجلس نحو تقديم مقترحات لمشاريع متكاملة تتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وأضاف في تصريح لـ (كونا) على هامش المؤتمر الأول للمجلس البلدي بعنوان (البلدي.. عراقة المسيرة وشراكة التنمية) ان مشروع كاظمة يعد من المشاريع المستقبلية الذي يتميز برؤية شبابية وهو داعم للمخطط الهيكلي للتنمية العمرانية يتكون من 12 مشروعاً تطويرياً في الجهراء من خلال افكار حديثة.

وأوضح أن مشروع كاظمة يتكون من مرسى الجهراء الذي يمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويتكون من مرسى لليخوت وأبراج سكنية ومركز تسوق تجاري كما يضم مشروع قناة كاظمة المائية بطول 25 كيلومترا مربعا والتي تبدأ من جون الكويت وعبورا في الجهراء والتي ستأخذ شكلا دائريا.

وأشار الى أن المشروع الثالث سيكون تحت مسمى (منتزه القصر) والذي يتكون من 12 صالة للمناسبات متعددة الأغراض وسيكون المنتزه رئة الجهراء ومتنفسها الحيوي بمساحة 11 كيلومترا مربعا اما المشروع الرابع هو مدينة الفرجان السكنية الذكية والتي تحتوي على بحيرة لكل فريج لبث روح الحياة بمساحة تقدر بـ70 كيلومترا مربعا.

وبين أن مشروع كاظمة سيضم مركزا تجاريا (أوت لت) يعد الأكبر في الخليج حيث سيخدم أيضا الدول المجاورة وهو داعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والذي سيساهم بانعاش الاقتصاد التجاري ويقدر بمساحة 3 كيلومترات مربعة اما المشروع السادس هو مخازن لوجستية ذكية الأولى من نوعها في العالم بنظام التأجير اليومي أو الشهري وسيساعد المشاريع الصغيرة على التخزين الذكي بمساحة 7 كيلومترات مربعة.

ولفت الى أن المشروع السابع هو مضمار عالمي للفروسية وهو الأكبر على مستوى العالم ويتكون من فندق وعدة صالات للسباقات المتنوعة بمضمار طوله 6 كيلومترات مربعة اضافة لوجود مدرسة لتعليم الفروسية اما المشروع الثامن سيكون مدينة ألعاب عالمية تعد الأكبر من نوعها لانعاش السياحة في الكويت وتقدر مساحته 6 كيلومترات مربعة.

وقال ان المشروع التاسع سيكون منازل التميز الفاخرة على مساحة 5 كلومترات مربعة اما المشروع العاشر هو محمية طبيعية للحياة المائية والنباتية تقدر مساحته بـ5 كيلومترات مربعة.

وأضاف أن المشروع الـ11 وهو منتجعات وشاليهات وأكبر واجهة فنادق بالعالم على امتداد 12 كيلومترا مربعا ويضم أكبر واحة للفنادق بالعالم ويتميز بسلسلة فنادق عالمية تقدر مساحته بـ25 كيلومترا مربعا.

وذكر ان المشروع الأخير سيكون عبارة عن قطار كاظمة المعلق الذي يمتد على طول 20 كيلومترا مربعا ليسهم بسهولة الحركة بين منطقة مرسى الجهراء ومدينة الفرجان.

