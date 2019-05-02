وطن النهار

قال رئيس المجلس البلدي م اسامة العتيبي في ورشة المؤتمر الأول للمجلس البلدي (البلدي... عراقة المسيرة وشراكة التنمية) الثانية عدة توصيات ابرزها: اعداد ورش عمل أو بروتوكول تعاون بين المجلس البلدي وجهاز متابعة الأداء الحكومي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل المجلس البلدي والاسراع في اقرارها في ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.

واضاف ان التوصيات تضمنت استحداث وحدة تنظيمية بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية أو تخصيص وحدة تنظيمية قائمة، تكون مهمتها متابعة المسار الاجرائي لمشاريع الدولة داخل الجهاز التنفيذي للبلدية والانتهاء من دراستها بشكل وافي ومتكامل، وتقديم هذه الدراسات الى المجلس البلدي خلال المدة التي حددها قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 أو أقل ان أمكن.

وتابع ومن التوصيات تفعيل دور لجان المجلس المختصة بمتابعة وملاحقة النمو السريع في مجالات التنمية العمرانية الجديدة للدولة، ابداء الرأي في تحديث المخطط الهيكلي للدولة بما يتماشي مع السياسة العامة للدولة وخطتها في تهيئة مناخ استثماري جاذب يقوم على تنوع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس، وترسيخ مفهوم المدن المستدامة والتخطيط الحضار لها، وضرورة الاهتمام بالتخطيط المباشر للمدن والضواحي ونشر الوعي والثقافة المجتمعية، واستخدام طرق وتقنيات اعار الوعي والثقافة المجتمعية والسعي للاعتماد على مصادر حياة مستدامة استخدام طرق وتقنيات اعادة تدوير النفايات بأنواعها المختلفة.

وقال اوصت الورشة بعقد ورشة عمل نصف سنوية تضم ممثلا عن وزارة التجارة وممثلا عن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة وممثلا عن أملاك الدولة وعن الهيئة العامة للصناعة وعن بلدية الكويت وعن الزراعة. وممثلين عن حاضنات الأعمال والمبادرين.

وغيرها من الجهات ذات الصلة لتذليل كل العقبات لاقرار كل المشاريع التنموية والحيوية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وقال اوصت الورشة كذلك بعقد جلسة خاصة للمجلس البلدي لمناقشة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطاء الأولوية في تخصيص أراضي مميزة وجاهزة لهذه المشاريع بالمناطق الصناعية والاستثمارية وجميع المناطق، وقيام المجلس بعمل مبادرات بهذا الخصوص.

وخلال الجلسة الثانية التي ادارها عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال وكانت تحت عنوان «التخطيط العمراني والمدن المستدامة». أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود ان الاستدامة تتطلب التخطيط السليم والمحافظة على الطاقة واعادة تدوير النفايات، موضحا ان هناك بطئاً في اعادة التدوير النفايات لذلك استطعنا عبر التنسيق مع الجهات الحكومية الى تخصيص ارض في منطقة السالمي على مساحة 2 كيلو متر مربع لتوزيعها من قبل هيئة الصناعة على المصانع لاعادة التدوير.

وذكر ان حجم النفايات للفرد هي الاعلى في العالم ولابد من زيادة وعي المواطن والمساهمة في دعم المبادرات الفردية والتشجيع على فرز النفايات في المنازل قبل ان تنقل الى مرادم النفايات.

واشار الى ان المدن تم بناؤها على اسس معينة تعتمد على اعداد السكان حتى لا تتأثر البنية التحتية، موضحا ان منطقة جليب الشيوخ تعاني الامرين بسبب زيادة السكان لـ3 اضعاف ما ادى الى سوء البنية التحتية وطفح المجاري وبالتالي اثر ذلك على شبكات الصرف الصحي وجون الكويت.

ودعا الى ضرورة تفعيل مشروع المترو والذي سيقلل من انبعاثات السيارات، وان تكون هناك ثقافة لدى المجتمع باستعمال اكثر من شخص للسيارة الواحدة وايجاد منظومة نقل عام افضل.

وأكد الحمود ان التكامل بين اجهزة الدولة سيسهم في دعم المشاريع التنموية، موضحا ان مساحات القاء وردم النفايات في الكويت تصل الى مساحات كبيرة لذلك لابد ان يتم استغلال تلك الاراضي في أشياء تعود بالنفع على المواطن.

وتابع الكندري «كما طالبنا من وزارة التجارة الى ضرورة تخصيص مساحات تجارية للمشاريع الصغيرة، مستشهدا بمشروع برايح سالم والذي يسير في مراحله الاخيرة لانطلاقة.

واكد الكندري ان الصندوق يواجه مشكلة في تهيئة البنية التحتية للأراضي التي تم تخصيصها، موضحا ان القانون حدد 5 ملايين متر مربع ولكننا في الواقع لا نملك تلك الاراضي كونها لم تهيأ.

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة في وزارة المالية د.غازي العياش ان دور الوزارة يعتبر ثانوي في تخصيص الاراضي الذي ينطلق في البداية من البلدية ومن ثم يحصل على الموافقات من المجلس البلدي.

واضاف العياش ان وزارة المالية اتفقت مع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخصيص بعض المواقع التي تعود ملكيتها للوزارة للمبادرين سواء عن طريق شركتي المرافق العمومية والنقل العام، موضحا ان املاك الدولة تنقسم الى نوعين عام وخاص.

وبدوره اكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري سعيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معلنا انه سيتقدم باقتراح لتخصيص القرية التراثية لتكون موقعا للمبادرين من اصحاب المشاريع.

وذكر ان المجلس البلدي يعتبر داعماً رئيساً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد تم تخصيص اراضي صناعية في الشدادية ليكون جزءاً منها لتلك المشاريع.

وبين المحري ان البلدي استطاع حل المشكلة التي تعترض الشباب في اقامة المعارض، لذلك تم تخصيص ساحة الصفاة وبالتالي تم حل جزء من المعوقات التي تعترضهم.

