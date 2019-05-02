وطن النهار

مدريد - (كونا): دشَّن فريق من معهد الكويت للأبحاث العلمية سفينة أبحاث المعهد الجديدة (المستكشف) التي ستبحر باتجاه الكويت في مطلع يونيو المقبل من مدينة (فيغو) الاسبانية.

وقالت المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة أحمد في تصريح لـ (كونا) على هامش حفل التدشين ان السفينة متعددة الأغراض صممت على أحدث طراز وفقا للمعايير الدولية لسفن الأبحاث للقيام بأبحاث ومسوحات علوم البحار (اشنوغرافيا الحيوية والكيميائية والفيزيائية) ومسوحات الثروة السمكية وبيئة الأسماك والمسح الطبوغرافي لقاع البحر. وأضافت ان (المستكشف) صنعت تحت اشراف هيئة التصنيف العالمي (دي ان في-جي ال) واعتمادها وبمشاركة المكتب الاستشاري الدولي (كييل مارين) بالمملكة المتحدة مشيرة الى مواصفات السفينة التي تؤهلها للقيام بالمسوحات البحرية ذات التقنية العالية وجمع العينات والبيانات والمعلومات بدقة عالية وعلى نطاق جغرافي واسع. واوضحت أحمد ان طول السفينة يبلغ 55?6 متر وعرضها 12 مترا وغاطسها 3ر4 متر لتتمكن من استيعاب طاقم مكون من 28 شخصا مدة لا تقل عن 18 يوما في عرض البحر، مشيرة الى ان السفينة الجديدة ستكون مجهزة بستة مختبرات بحرية متخصصة بكامل أجهزتها العلمية (الكيمياء والبيولوجي والأسماك والصوتيات وتشريح الأسماك والفيزياء) وثماني روافع علمية ذات قدرة على سحب المعدات والشباك لتنفيذ المهمات المطلوبة الى جانب القيام بدراسات الأرصاد الجوية، مضيفة بأنها تشتمل على أجهزة للثبات على مواقع المسوحات لأخذ العينات فيما يشمل نطاق عمليات البحث التابع لها الخليج العربي وبحر عمان وأيضا بحر العرب مشيرة في الوقت نفسه الى احتواء (المستكشف) أيضا على غرف معيشة للطاقم والباحثين وغرفة للاجتماعات ومطبخ ومخزن للطعام وغرفة مجهزة للعينات.

وأوضحت أحمد ان المعهد أدى متمثلا في برنامج ادارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي دورا متميزا ورائدا في اجراء الأبحاث ذات الصلة بالبيئة البحرية وعلوم البحار والثروة السمكية منذ انشائه.

