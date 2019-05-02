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تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس حفل افتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- حيث تفضل سموه بازاحة الستار ايذانا بافتتاح المشروع.

شهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكبار الشيوخ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناكيون، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، وكبار المسؤولين بالدولة.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية: انه لمن دواعي سروري أن تشارك الشركات الكورية في اكبر مشروع وطني في تاريخ الكويت، معرباً عن شكره الجزيل الى شركة هيونداي، وشركة جيهز للهندسة والمنشآت، والى كل من بذل قصارى جهده وطاقته واستمر في العمل الدؤوب في هذا الجسر الذي يقع على جون الكويت.

واضاف: وفي هذا الصدد نتوقع مستقبلا مشرقا مملوءاً بالحيوية للكويت، ونحن على ثقة تامة بأن رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد كويت جديدة 2035 ستحقق انجازات رائعة مثل ما شاهدناها في هذا المشروع.

واكد انه اعتبارا من اليوم سيلعب الجسر دورا محوريا في الربط بين المنطقتين الجنوبية والشمالية، حيث سيوفر وقت العبور ويقلصه من أكثر من ساعة ليقف عند حوالي 20 دقيقة، موضحا ان كل هذه التغيرات ستسهم في تسريع أعمال انشاء مدينة جديدة وميناء جديد في منطقة الصبية الشمالية، وستؤدي الى التنمية المتوازنة في البلاد والى نمو الاقتصاد بالاضافة الى ابراز الكويت كمركز للتجارة العالمية.

بدورها قالت وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري: نشهد اليوم انجازا جديدا وندشن معلما كبيرا تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد، لنضيف أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية تحقيقا لرؤية صاحب السمو لكويت 2035.

واضافت: نبدأ اليوم عهدا جديدا في بناء كويت 2035 تحت رؤية سموكم الكريمة وتوجيهاتكم السامية واضعين نصب أعيننا تطلعات المواطنين وأمانيهم في حياة أفضل، ملتزمين ببناء غد أفضل لأجيالنا، مستمدين روح الانجاز من حياة الآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في سبيل وضع أسس الدولة وقواعدها.

وتم بعد ذلك عرض فيلم توضيحي عن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، كما تم تقديم هدية تذكارية الى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بهذه المناسبة.

وقد تفضل صاحب السمو بتكريم ذوي شهداء الواجب الشهيد المهندس يوسف تقي، والشهيد حسن علي ميرزا رحمهما الله.