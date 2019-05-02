الأولى

مع تصاعد عدد النواب داعمي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في مواجهة طرح الثقة، توقعت مصادر برلمانية ان يقف عدد الموافقين على طرحها في جلسة الاربعاء المقبل عند حدود 15 نائباً، ما يعني ان 70% من النواب سيكونون مؤيدين لتجديد الثقة بالوزير وقالت المصادر: الجبري سينال الثقة وهو مرتاح.

وكان لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تعليق اول من امس قال فيه ما يهمني من كل هذه الاستجوابات هو أن تكون الممارسة ديموقراطية هدفها الاصلاح، وألّا تتحول بأي شكل من الأشكال الى ما يسهم في احداث أي نوع من أنواع الانقسام، وهذا ما يجب أن نحرص عليه وتلك مسؤوليتنا كممثلين للأمة.

واعلن الغانم تحديد جلسة الاربعاء القادم للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المقدم من النواب عادل الدمخي، عبدالكريم الكندري، ويوسف الفضالة، وعبدالله الكندري، وبدر الملا، ورياض العدساني، وعبدالوهاب البابطين، وراكان النصف، وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.

من جانب آخر وافق مجلس الأمة في جلسته التي استمرت حتى الساعات الاولى من امس الاربعاء بالمداولة الثانية على مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري، بما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وانجازها بالسرعة المطلوبة، كما وافق على المداولة الثانية لمشروع قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.

وعرفت احدى مواد مشروع قانون السجل العيني بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به.

وأشارت مادة أخرى الى اختصاص ادارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني على أن تقوم بـانشاء سجل عيني مكتوب والكتروني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار اضافة الى انشاء فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها.

ونصت مادة ثالثة على أنه لا يجوز أن تنقل من ادارة التسجيل العقاري أو فروعها الى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في السجل العيني، ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه أي منهما من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها.