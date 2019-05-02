الأولى

اتجهت بعض كبار المستشفيات الخاصة إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعض شركات التأمين المهددة بالإفلاس والتي لم تلتزم بسداد فواتير العلاج وذلك عقب أن فشلت في الحصول على استحقاقاتها بعد مماطلات ممتدة معها لعدم التزامها تجاه مديونياتها.

مصادر ذات صلة كشفت ل « النهار» أن حجم مطالبات المستشفيات الحكومية لشركات التأمين بسداد فواتير علاج الحالات المغطاة بوثيقة تأمين ارتفع خلال الأونة الاخيرة بصورة كبيرة نتيجة لتجاهل بعض الشركات الأعراف في سوق التأمين متعمدة خلق أزمة في قطاع التأمين لعدم اكتراثها بالأضرارالناجمة عن التلاعب والمراوغة في سداد ما عليها من التزامات مالية.

واوضحت المصادر أن شركات التأمين تباحثت مع جهات رسمية حول اصدار قرارات لتنظيم القطاع بما يتوافق مع فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرارالجسدية

كالمصاريف الطبية والأضرار المادية إلا أن بعض الشركات لا تستطيع تقييم مخاطرها بشكل دقيق الأمرالذي دفع الجهات الدائنة لها كالمستشفيات أن تلجأ إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها.

وألمحت المصادر إلى أن المستشفيات قدمت ملفات لوزارة الصحة حول مطالباتها على شركات التأمين وناقشت تلك الأمور عدة مرات في اطار حلقة الوصل بين الوزارة وشركات التأمين.

ولفتت إلى أن تطبيق القانون سيكون أثره ايجابيا ليس فقط على الشركات والعملاء بل على المحاكم ايضا التي تمتلئ بقضايا التعويضات .مشيرة إلى أن مطالبات وزارة الصحة المتوقع تقديمها خلال هذا العام قد تزيد من حجم المبالغ المتراكمة على الشركات ومديونياتها ما يستدعي اصدار قرارات للحد من تلك السلبيات.

وطالبت المصادر الجهات الرقابية والمعنية واصحاب القرار التدخل العاجل لحسم هذه الأزمة والتي قد تنجم عنها أزمة بين «الصحة» وشركات التأمين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة اوقفت تراخيص 6 شركات من صلاحية إصدار وتجديد التأمين الصحي للأفراد مبيناً بأن من أسباب هذه الإيقافات ما تم رصده من مخالفات تتعلق ببيع وثائق تأمين وعدم الالتزام بالإجراءات والسياسات الموصى بها من الجهات المعنية في ضوء المساعي من الشركات الكبري لتحسين مستوى الجودة والبعد عن التلاعب الذي كانت تمارسه بعض شركات التأمين لزيادة حصتها السوقية بطرق غير سليمة تضر بالسوق بحثاً عن مكاسب قصيرة الأجل.