الأولى

قضت المحكمة الدستورية امس بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، كما قضت بسقوط اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018.

واستندت المحكمة في قضائها الى ان القانون لم يحدد الافعال المؤثمة تحديدا واضحا، كما نص على سريان احكامه بأثر رجعي، مبينا ان القانون تضمن اعتداء على حق الملكية ورأس المال وحرية العمل، كما خالف مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، والمادة 13 من القانون، اضافة الى مخالفته المواد 34 و50 و163 من الدستور.

وكانت المحكمة تلقت طعنا مباشرا من احد المواطنين في 12 من نوفمبر الماضي بعدم دستورية القانون.

من جهتها، اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} أنها قد تابعت الحكم باهتمام بالغ، مؤكدةً احترامها وتقديرها الكاملين لما جاء به.

وقالت في بيان صحافي: سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة على سرعة صدور قانون جديد ينظم حظر تعارض المصالح، وسنراعي في القانون الجديد تجنب المثالب وأوجه القصور التي أوردها حكم المحكمة الدستورية، من أجل استيفاء متطلبات التطبيق الامثل لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشارت نزاهة الى أن اهتمامها بمتابعة الحكم يأتي انطلاقاً من اختصاصها بدراسة ومتابعة جميع شؤون مكافحة الفساد، وخصوصاً ما يتعلق منها بمراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، والتي كان يمثل قانون حظر تعارض المصالح أحد مكوناتها.

وفي سياق متصل لفتت نزاهة الى أن موضوع حظر تعارض المصالح يُعد واحداً من المتطلبات التشريعية في مجال مكافحة الفساد وفق ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل الإطار العام المنظم لكل جهود مكافحة الفساد الإجرائية منها والتشريعية على حد سواء.