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أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن مشروع كاظمة يعد الخطوة الأولى للمجلس نحو تقديم مقترحات لمشاريع متكاملة تتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035.

وأضاف في تصريح له امس على هامش المؤتمر الأول للمجلس البلدي الذي اقيم بعنوان البلدي..عراقة المسيرة وشراكة التنمية ان مشروع كاظمة يعد من المشاريع المستقبلية ويتميز برؤية شبابية وهو داعم للمخطط الهيكلي للتنمية العمرانية ويتكون من 12 مشروعا تطويريا في الجهراء تنفذ من خلال افكار حديثة. وأوضح أن مشروع كاظمة يتكون من مرسى الجهراء الذي يمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، ويضم مرسى لليخوت وأبراجا سكنية ومركز تسوق تجاريا، كما يضم مشروع قناة كاظمة المائية بطول 25 كيلومترا مربعا، والتي تبدأ من جون الكويت عبورا الى الجهراء والتي ستأخذ شكلا دائريا.

وأشار إلى أن المشروع الثالث سيكون تحت مسمى منتزه القصر ويتكون من 12 صالة للمناسبات متعددة الأغراض، وسيكون رئة للجهراء ومتنفسها الحيوي على مساحة 11 كيلومترا مربعا، اما المشروع الرابع فهو مدينة الفرجان السكنية الذكية التي تحتوي على بحيرة لكل فريج بمساحة تقدر بـ 70 كيلومترا مربعا.

وبين أن مشروع كاظمة سيضم مركزا تجاريا أوت لت يعد الأكبر في الخليج حيث سيخدم الدول المجاورة وهو داعم لأصحاب المشاريع الصغيرة، وسيسهم بإنعاش الاقتصاد التجاري ويقدر مساحته بـ 3 كيلومترات مربعة، اما المشروع السادس فهو مخازن لوجيستية ذكية تعد الأولى من نوعها في العالم، وتستثمر بنظام التأجير اليومي أو الشهري، وسيساعد المشاريع الصغيرة على التخزين الذكي بمساحة 7 كيلومترات مربعة.

ولفت إلى أن المشروع السابع هو مضمار عالمي للفروسية وهو الأكبر على مستوى العالم ويتكون من فندق وعدة صالات للسباقات المتنوعة بمضمار طوله 6 كيلومترات مربعة، إضافة الى وجود مدرسة لتعليم الفروسية، اما المشروع الثامن فسيكون مدينة ألعاب عالمية تعد الأكبر من نوعها لانعاش السياحة في الكويت وتقدر مساحته بـ 6 كيلومترات مربعة.

وقال ان المشروع التاسع سيكون منازل التميز الفاخرة على مساحة 5 كيلومترات مربعة، اما المشروع العاشر فهو محمية طبيعية للحياة المائية والنباتية تقدر مساحته بـ 5 كيلومترات مربعة.

وأضاف أن المشروع الـ 11 عبارة عن منتجعات وشاليهات ويعد أكبر واجهة فنادق بالعالم على امتداد 12 كيلومترا مربعا، ويضم أكبر واحة للفنادق بالعالم ويتميز بسلسلة فنادق عالمية وتقدر مساحته بـ 25 كيلومترا مربعا.

وذكر ان المشروع الأخير سيكون عبارة عن قطار كاظمة المعلق الذي يمتد على طول 20 كيلومترا مربعا ليسهم بسهولة الحركة بين منطقة مرسى الجهراء ومدينة الفرجان.