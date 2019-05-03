دوليه

طمأن حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس (37 عاما) متابعيه أول من امس الى أنه بصحة جيدة، وذلك بعد ساعات من إعلان ناديه بورتو البرتغالي دخوله المستشفى بشكل طارئ بسبب أزمة قلبية.

ونشر كاسياس عبر حسابه على «تويتر» صورة له وهو على سرير المستشفى، يبتسم ويرفع إبهامه مع تعليق «كل الأمور تحت السيطرة هنا، خوف كبير لكن كل قواي سليمة». وأتت الصورة بعد ساعات من إعلان بورتو أن كاسياس، القائد السابق لمنتخب إسبانيا، تعرض لأزمة قلبية خلال الحصة التدريبية صباح اول من أمسصباح الأربعاء، ونقل على أثرها الى المستشفى، مؤكدا أنه في حال صحية «مستقرة»، وأن «المشكلة القلبية التي تعرض لها تم حلها».

وأوضح النادي أن الأزمة كانت عبارة عن انسداد «حاد» في الشرايين. وبحسب وسائل الإعلام البرتغالية، خضع الحارس السابق لمرمى ريال مدريد الإسباني، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، لعملية قسطرة في القلب. وأشارت وسائل الإعلام الى أن كاسياس شعر بالانزعاج خلال التمارين.

وعلق النادي الملكي الإسباني على ما تعرض له قائده السابق ببيان جاء أعرب فيه عن «دعمنا لقائدنا المحبوب كاسياس علمنا طوال مسيرته الاحترافية تجاوز التحديات الصعبة لتعزيز نجاحات نادينا». وتابع «لقد علمنا ألا مكان للاستسلام في طريقة حياتنا، وأظهر لنا في عدد لا يحصى من المرات أن الطريق لتحقيق الفوز هو أن نكون أقوى كلما كان التحدي أصعب ريال مدريد يريد أن يرى قائده الأسطوري يتعافى في أسرع وقت ممكن، ويرسل إليه كل الشجاعة الممكنة في العالم».

وكان كاسياس قد مدد في مارس، عقده مع بورتو حتى عام 2020، في خطوة تمهد لإنهاء مسيرته مع الفريق البرتغالي الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي خلف بنفيكا، ومن المقرر أن يخوض نهائي كأس البرتغال ضد سبورتينغ أواخر مايو.

وتوجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا وزميله السابق على مدى ستة أعوام في ريال، عبر «تويتر»، بتمنيات السلامة الى «صديقي. آمل في أن تتعافى بسرعة». وانهالت التمنيات بالسلامة من عدد من الأسماء البارزة، مثل مدافع برشلونة جيرار بيكيه، والمصنف الثاني عالميا بين محترفي التنس رافايل نادال، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. ولكاسياس ولدان هما مارتن (خمسة أعوام) ولوكاس (عامان) من زوجته الإعلامية الإسبانية سارة كاربونيرو.

