دوليه

يأمل تورينو في تعزيز آماله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد للمرة الأولى في تاريخه، عندما يحل على جاره يوفنتوس الذي ضمن لقبه الثامن تواليا، اليوم في افتتاح المرحلة 35 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة عشية الذكرى السبعين لتحطم طائرة الفريق الذهبي لتورينو في أربعينيات القرن الماضي. وكان 18 من لاعبي ومسؤولي تورينو بين 31 شخصا قتلوا في حادث تحطم طائرة في 4 مايو 1949 فوق هضبة سوبرغا بالقرب من تورينو.

وكان فريق «غراندي تورينو» عائدا من مواجهة بنفيكا البرتغالي في لشبونة، ويمر بافضل فترة في تاريخه بعد تتويجه بلقب الدوري خمس مرات متتالية. لكن بعد الحادثة الكارثية أحرز تورينو لقب الدوري مرة وحيدة عام 1976. في المقابل، كان يوفنتوس يحصد اللقب تلو الاخر، فوصل عدد ألقابه إلى 35 آخرها الشهر الماضي للمرة الثامنة تواليا.

وصحيح ان دربي المدينة يحمل نكهة خاصة، إلا أن تورينو يأمل في الاستفادة من ضمان يوفنتوس اللقب، واللحاق موقتا باتالانتا الرابع الذي يحل على لاتسيو بعد غد. ويبتعد يوفنتوس (88 نقطة) بفارق 18 نقطة عن نابولي الذي ضمن منطقيا المركز الثاني لابتعاده بفارق 8 نقاط عن انتر الثالث. لكن الصراع على المركز الرابع يبدو ناريا قبل أربع مراحل على ختام الدوري بين أتالانتا (59)، روما (58)، تورينو وميلان (56) ولاتسيو (55). ولم يخسر تورينو في آخر ست مباريات، ونجح بالفوز على ميلان للمرة الاولى عام 2001.

