دوليه

ضمن بريشيا عودته الى دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، بعد فوزه أول من امس على أسكولي 1-0 في دوري الدرجة الثانية. وحسم بريشيا عودته قبل مرحلتين على انتهاء الموسم وذلك بتقدمه بفارق سبع نقاط عن باليرمو الثالث، علما بأن صاحبي المركزين الأولين يصعدان مباشرة الى الدرجة الأولى فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من الثالث الى الثامن دورا فاصلا لتحديد ثالث الصاعدين.

ويبدو ليتشي الذي يتقدم بفارق أربع نقاط عن باليرمو الثالث، الأقرب للحاق ببريشيا الذي لا يملك في سجله سوى ثلاثة ألقاب في الدرجة الثانية رغم تعاقده مع لاعبين كبار مثل روبرتو باجيو، الروماني جورجي هاجي، الإسباني بيب غوارديولا أو أندريا بيرلو.

