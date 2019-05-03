دوليه

انتزع موناكو نقطة ثمينة في سعيه لتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية، بتعادله 2-2 أول من امس مع مضيفه رين في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الفرنسي، بعد تأخره بهدفين نظيفين حتى الشوط الثاني.

ويدين موناكو بتعادله الى قائده الكولومبي راداميل فالكاو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 69 و75، بعدما كان أدريان هونو قد منح فريقه التقدم بتسجيله هدفين أيضا في الدقيقتين 3 و9. ورفع موناكو، الفريق الوحيد الذي كسر هيمنة باريس سان جرمان على لقب الدوري المحلي في المواسم الأخيرة بتتويجه بلقب موسم 2016-2017، رصيده الى 33 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط عن كاين صاحب المركز 18 (أول المراكز المؤدية الى الهبوط)، مع تبقي ثلاث مراحل على نهاية الموسم.

واعتبر مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم أن فريقه حقق «نقطة مهمة، نقطة مهمة في الصراع من أجل البقاء»، متابعا «لكنها نقطة واحدة فقط، ونحن أتينا الى هنا مع رغبة انتزاع ثلاث نقاط». أما رين المتوج الأسبوع الماضي بلقب كأس فرنسا على حساب حامل اللقب سان جرمان، فرفع رصيده الى 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

