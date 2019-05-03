دوليه

شدد نجم برشلونة ليونيل ميسي على أن الدور نصف النهائي لم ينتهِ بعد، إثر فوز فريقه على ليفربول الانكليزي 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. ومن المنتظر أن يحل الفريق الكاتالوني ضيفا على رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الثلاثاء المقبل، لمواصلة حلمه بتكرار سيناريو 2009 و2015 بإحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين، ودوري الأبطال.

واعتبر أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن الفوز :»ليس حاسما، سنذهب الى ملعب معقد جدا (أنفيلد)، يتمتع بتاريخ كبير».

وأضاف «تركنا أنفسنا ندخل في إيقاع لعبهم، كرة قدم إيقاعية جدا، بدنية جدا، هجمة مرتدة تلو الأخرى. لسنا معتادين على ذلك، نعتاد أن تكون الكرة معنا وأن ندفع الخصم الى الجري. كان الأمر معقدا بعض الشيء». وأضاف بشأن هدفه الشخصي الثاني «الكرة دخلت بطريقة مذهلة قلنا في بداية الموسم أن (دوري الأبطال) لقب سنحرزه معا. . . تتبقى لنا بعض المباريات، تتبقى لنا ثلاث مباريات نهائية، وسنصل (الى أهدافنا) معا».