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أكد إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني أن المواجهة بين فريقه وليفربول في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ما زالت مفتوحة رغم الفوز الكبير 3-0 على ليفربول أول من امس في مباراة الذهاب بهذه المواجهة.

وأشار فالفيردي ، خلال المؤتمر الصحافي لفريقه بعد المباراة ، إلى أنه ما من سبب للثقة الزائدة أو اعتبار المواجهة حسمت وأن الفريق تأهل للنهائي. وأضاف :»بالطبع، أرى أن ليفربول لديه القدرة على الرد. في الموسم الماضي، سجل ليفربول ثلاثة أهداف في شباك مانشستر سيتي وفاز 3-0 في ربع النهائي. وفي نفس الدور بالبطولة الموسم الماضي، فزنا 4-1 على روما ذهابا لكن الفريق الإيطالي أطاح بنا خارج البطولة بالفوز 3-0 إيابا».

ويرى فالفيردي أن فريقه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات وقائية لكن عليه أن يضع ما حدث في مواجهة روما الموسم الماضي أمام عينيه قبل مباراة الإياب أمام ليفربول لأن المواجهة مع ليفربول ما زالت مفتوحة. وقال فالفيردي : «التجربة يجب أن تكون مفيدة. هذا واضح للغاية. شاهدنا ما قدمه المنافس هنا وكيف تعامل مع المباراة ، كما شاهدناه يلعب على ستاد آنفيلد والإيقاع الذي يصبغ به مبارياته. أظهر ليفربول لنا أنه يجب ألا نتسم بمزيد من الثقة.