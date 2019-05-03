دوليه

اعترف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي، بأن الهزيمة 0-3 أمام برشلونة الإسباني، أول من امس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، جعلت فرص تأهل فريقه إلى المباراة النهائية صعبة للغاية. وقال كلوب في تصريحات إعلامية عقب المباراة: « الخسارة 0-3 صعبت الأمور علينا كثيرًا قبل مباراة العودة، حينما كنا خاسرين 0-2 كان لدينا فرصة للتعويض، لكن إضافة الهدف الثالث زادت من صعوبة الأمر حقًا». وأضاف: «أنا فخور باللاعبين، لأنهم قدموا أداء جيدا للغاية ولكنهم أضاعوا الكثير من الفرص، برشلونة حاول كثيرًا أن يهدئ من أسلوب لعبنا، لأننا ضغطنا عليهم بقوة». وواصل كلوب: « أنا راض عن أداء اللاعبين رغم النتيجة، لقد بذلوا مجهودًا كبيرًا، لكن ميسي كذلك سجل هدفا رائعا، لا أعرف كيف ارتفعت الكرة في الهواء مرتين، ثم استقرت في الشباك».

