دوليه

نجا الأهلي من كمين طلائع الجيش بتحقيق فوز قاتل عليه بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ31 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بملعب المكس في الاسكندرية اول من امس.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة الـ64 من 28 مباراة ليتساوى في النقاط مع بيراميدز متصدر المسابقة بنفس الرصيد لكن من 30 مباراة والأخير يتفوق بفارق الأهداف وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة بالمركز الـ13 من 31 مباراة.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 45+1 عن طريق وليد أزارو وتعادل اسلام جمال لطلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 55 وجاء الهدف الثاني عن طريق علي معلول في الدقيقة 90.

وافتتح أزارو التسجيل في الدقيقة 45+1 بعدما حصل على الكرة منفردا بالمرمى الخالي وسدد الكرة بكل سهولة في الشباك بينما سقط جيرالدو أرضا بعد أن اصطدم به حارس طلائع الجيش.

ودفع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بحسين الشحات مع بداية الشوط الثاني بدلا من الأنغولي جيرالدو الذي عانى من الاصابة. وضغط طلائع الجيش على الأهلي وفي الدقيقة 54 حصل على ركلة جزاء وأحرز اسلام جمال مدافع الفريق ولاعب الزمالك السابق هدف التعادل.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 63 لكن محمد بسام حارس الجيش نجح في الامساك بالكرة التي سددها علي معلول.

وفي الدقيقة 73 حدثت مشادة في أرض الملعب بين تالا انداي وصالح جمعة ليقوم الحكم باشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي وطرد لاعب الجيش بسبب الانذار الثاني. وسدد معلول كرة قوية في الدقيقة 90 ليحرز منها الهدف الثاني للأهلي بعد سلسلة من الفرص الضائعة.

وفي لقاء آخر، سقط المقاولون العرب في فخ التعادل أمام نظيره الداخلية بهدفين لكل منهما.

وبهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده الى النقطة 27 في المركز الـ 17 وقبل الأخير بينما رفع المقاولون رصيده الى النقطة 44 في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المصري الرابع.

