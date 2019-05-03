دوليه

هاجم لوك ايميل نيكون مدرب طلائع الجيش حكم مباراة فريقه أمام الأهلي محمود عاشور متسائلا أين العدل؟ وتعرض المدرب للطرد عقب طرد لاعب الفريق تالا انداي بداعي الاعتراض على الحكم. وقال «الحكم تحامل علينا في طردي فقد كنت أوجه بعض التعليمات للاعبين ولا أريد التعليق على قرارات التحكيم الغريبة فلم أقل أي شيء له وأقول لاتحاد الكرة هل ما حدث به عدالة؟» وتابع «الأمر محبط فقد ظللنا نحضر لهذه المباراة طوال الأسبوع ولكن تكرار أخطاء التحكيم أمر غريب والجميع له وجهة نظره ويشاهد المباريات». وأتم حديثه بالاشارة الى أن ترتيبهم غير جيد في بطولة الدوري لذا عليهم العمل للمباريات المقبلة بكل جد. وظهر ايميل منفعلا بشدة بعد طرده وأكمل ثورته في المدرجات حيث ركل المقاعد وظل واقفا ويعترض على القرار حتى نجح بعض مسؤولي ناديه في تهدئته.

