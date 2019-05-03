محلية

يحتاج الكويت المتصدر إلى نقطة واحدة من مباراته مع الجهراء غداً السبت ليتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، ويحل الأبيض ضيفاً على الجهراء في 05:40 مساءً على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من المسابقة والتي تشهد 4 لقاءات أخرى في التوقيت ذاته تجمع القادسية مع السالمية على ستاد محمد الحمد، وكاظمة مع العربي على ستاد الصداقة والسلام، والتضامن مع النصر على ملعب الأول، والفحيحيل مع الشباب على ملعب الساحل.

ويتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن القادسية والسالمية، ويحتاج لنقطة واحدة من مباراتيه أمام الجهراء غداً وأمام السالمية في الجولة الأخيرة الخميس المقبل.

ويعيش الأبيض أفضل فتراته بعد أن توج بلقب كأس الأمير على حساب القادسية ليضيفه إلى كأس ولي العهد، كما انعش حظوظه في كأس الاتحاد الآسيوي بتحقيقه 3 انتصارات متتالية آخرها على الاتحاد السوري الثلاثاء الماضي في أبوظبي.

ويتطلع الأبيض لحسم لقب الدوري قبل قدوم شهر رمضان من أجل الاستعداد للجولة الأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي أمام الجزيرة والتي يحتاج فيها الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل. في المقابل، يحتل الجهراء المركز السابع برصيد 12 نقطة وهو ما زال في منطقة الصراع للهروب من الهبوط إلى الدرجة الأولى. ورغم أن مهمته ستكون صعبة أمام المتصدر إلا أن تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ تولى المدرب أحمد عبدالكريم مهمة التدريب يعطي الجهراوية دافعاً لتحقيق نتيجة إيجابية تبعدهم أكثر عن قاع الترتيب.

وفي اللقاء الثاني، يحتدم الصراع بين القادسية والسالمية لحسم الوصافة التي يتقاسمها الفريقان برصيد 33 نقطة لكل منهما. وإذا كان المركز الثاني يبدو مقبولاً لنادي السالمية الذي ظهر بصورة جيدة هذا الموسم، إلا أنه لا يرضي طموحات القدساوية خصوصاً بعد خروج الفريق خالي الوفاض من المسابقات المحلية، واقترابه من توديع مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. وكانت مباراة الفريقين في القسم الأول انتهت بفوز السالمية بنتيجة 2-1.

وعلى الطريقة ذاتها يتنافس كاظمة الرابع (25 نقطة) مع العربي الخامس (24 نقطة) في مباراة قد تحدد صاحب المركز الرابع الذي سيؤهل صاحبه بشكل كبير إلى المشاركة في احدى البطولات الخارجية. ويقود كاظمة المدرب الوطني عبدالحميد العسعوسي بشكل مؤقت على أن تسند المهمة إلى مدرب أجنبي قبل بداية الموسم الجديد، بينما أرجأت إدارة الأخضر الحديث عن المدرب الذي سيخلف السوري حسام السيد بعد انتهاء مهتمه في الجولة الأخيرة.

وفي اللقاء الرابع، يخوض التضامن صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة مباراة مصيرية أمام النصر السادس صاحب الـ 18 نقطة والذي ضمن البقاء في الدوري الممتاز. ويسعى التضامن لتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 14 نقطة والابتعاد عن الفحيحيل التاسع والشباب العاشر المتساويين في الرصيد بـ 10 نقاط واللذين يلتقيان اليوم في مواجهة حاسمة للهروب من قاع الترتيب.

