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أشاد مراقبو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتجهيزات ستاد جابر الدولي عقب استضافته لمباريات القادسية بدوري المجموعات في كأس الاتحاد الأسيوي، بما يؤهل الستاد لاستضافة كبرى المناسبات والبطولات الخاصة بالاتحاد القاري.

وأفاد منير الفارس مدير ادارة المرافق الكبرى بالهيئة أن الادارة حرصت على تهيئة الستاد وتجهيز واعداد جميع مرافقه وفقاً لمعايير الاتحاد الأسيوي، كما تم توفير الدعم التنظيمي واللوجستي لتنظيم المباريات بتوجيهات من قبل مدير عام الهيئة د. حمود فليطح ونائبه لشؤون الانشاءات والصيانة والمرافق الشيخ حمود المبارك.

وثمن الفارس جميع الجهود التي اسهمت في انجاح استضافة الستاد للمباريات الثلاث التي خاضها القادسية في البطولة واشاد بجهود مراقب ادارة المرافق فلاح المطيري وجميع العاملين بالإدارة.