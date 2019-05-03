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يسعى الكويت اليوم الى تحقيق «الثلاثية» عندما يلتقي كاظمة في 08:00 مساء على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية في نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، ويسبق اللقاء في 06:00 مساء مواجهة العربي مع الجهراء لتحديد المركز الثالث.

وكان الكويت توج بلقبي الدوري والبطولة التنشيطية وهو يأمل اليوم في اكمال الثلاثية من خلال الفوز بلقب كأس الاتحاد، في المقابل يسعى كاظمة الى انقاذ موسمه وعدم الخروج من الموسم خالي الوفاض خصوصا انه يواجه غريمه الذي جرده من لقب الدوري وتغلب عليه ايضاً في نهائي «التنشيطية».

ولم يكن مشوار الكويت صعباً في البطولة بعد أن جنبته القرعة اللعب في الدور الاول حيث تغلب على الشباب بسهولة 3-0 في ربع النهائي، ثم فاز على العربي 3-1 في نصف النهائي، كما جاء طريق كاظمة للنهائي مشابهاً لخصمه بعد أن بدأ المنافسة في ربع النهائي بفوز سهل على برقان 3-0، قبل أن يتغلب على الجهراء في نصف النهائي 3-1. ويعيش الكويت فترة ذهبية في اللعبة بعد أن سيطر على اغلب الألقاب في الموسمين الماضيين وهو يبدو في طريقه للهيمنة على القاب الموسم الحالي ايضاً بقيادة المدرب التونسي خالد بلعيد الذي يقود مسيرة الأبيض الناجحة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويضم الكويت مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق أفضل النتائج يتقدمهم النجمان عبدالله جاسم وعامر السليم الى جانب القائد ومعد الفريق فيصل العجمي وسلطان خلف ويعقوب عدنان وجاسم الصباغة.

وفي الطرف الآخر يريد كاظمة تحقيق لقب البطولة وعدم الخروج من الموسم دون تحقيق أي بطولة. ويأمل البرتقالي في تحقيق الثأر من نظيره الكويت الذي خطف منه لقب الدوري هذا الموسم الى جانب الفوز عليه في نهائي البطولة التنشيطية. ويقود كاظمة مدربه الصربي الكسندر سفينتش الذي يشرف على الفريق من 6 مواسم والذي يعتمد على لاعبيه عبدالرحمن المطوع، وناصر الرفاعي، ومشعل العمر وعبدالله بوفتتين.

