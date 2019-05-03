محلية

كشفت اللجنة المنظمة لدورة المغفور له عبدالله الروضان الرمضانية لكرة الصالات عن ان النسخة الـ40 للدورة التي تنطلق بداية شهر رمضان برعاية اميرية سامية ستشهد مشاركة نجوم عالميين وعرب كبار اضافة الى مشاركة أندية خليجية وعربية عريقة.

وقال رئيس اللجنة عبدالله الروضان في مؤتمر صحافي عقد امس ان افضل لاعب في العالم لعام 2018 الكرواتي لوكا مودريتش وأسطورة نادي روما ومنتخب ايطاليا فرانشيسكو توتي ونجم نادي تشيلسي الايفواري ديديه دروغبا ونجم الكرة الليبية طارق التايب وعدداً آخر من كبار لاعبي العالم والعرب والكويتيين سيتواجدون في هذه النسخة.

وأوضح الروضان ان اللجنة أعدت مفاجآت وبرامج مميزة كثيرة في هذه الدورة العريقة التي تحمل اسم شخصية وطنية قدمت الكثير للكويت مثمنا رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للبطولة للعام الثامن على التوالي والتي أسهمت بجعلها واحدة من أكبر الدورات الرمضانية في الدول العربية. وذكر ان الدورة ستشهد مشاركة 36 فريقا منها 12 فريقا عربيا تتنافس فيما بينها وفق نظام المجموعات قبل ان يتحول في الدور الثاني الى نظام خروج المغلوب مضيفا أن الدورة ستشهد كما هو معتاد اقامة بطولة خاصة للبراعم بمشاركة 80 فريقا.

واعرب عن الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات الوطنية والرعاة الداعمين للدورة وفي مقدمتهم شركة زين للاتصالات لرعايتها الدورة للسنة الثالثة على التوالي مشيدا بدور وزارة الاعلام الناقل الحصري للدورة عبر القناة الثالثة الرياضية.

ومن جانبه اكد رئيس قسم الرياضة والثقافة باللجنة العليا للمشاريع والارث المشرفة على تنظيم مونديال قطر 2022 علي المحمود في المؤتمر حرص اللجنة على شراكتها ورعايتها الاستراتيجية للدورة للسنة الرابعة على التوالي كونها من أهم الدورات الرمضانية في منطقة الخليج ولها متابعة كبيرة في قطر.

واشار المحمود الى ان المشاركة في هذا العام تكتسب اهمية كبيرة اذ تم الاتفاق على ترشيح عدد من المتطوعين في الدورة للمشاركة في تنظيم المونديال القطري الى جانب استقطاب ضيوف للدورة نالوا شرف المشاركة بالمونديال وتحقيق لقب كأس العالم.

وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين وليد الخشتي ان رعاية زين لهذه الدورة التي تعد الحدث الأكبر والأبرز في الكويت في شهر رمضان المبارك تأتي ايمانا منها بأهمية تشجيع المبادرات التي تسهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في البلاد.

وقال الخشتي ان «زين» ستتواجد بشكل يومي في فعاليات الدورة من خلال التفاعل الحي والمباشر مع الجماهير الحاضرة للمباريات اذ ستقدم لهم مسابقات وأنشطة متنوعة بجوائز قيمة كما ستجري الشركة مسابقات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

