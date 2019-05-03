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ثمن النائب خلف دميثير ما حققه ابطال منتخب العاب القوى في البطولة الاسيوية من نتائج توجوها بحصد ميداليات متنوعة في البطولة التي اختتمت اخيرا في قطر، مؤكدا ثقته بقدرة ابناء الكويت على مواصلة تحقيق الانتصارات ورفع اسم وعلم البلاد عاليا في المحافل الدولية.

وطالب دميثير خلال استقباله للأبطال يعقوب اليوحة وماجد الزيد وابراهيم الظفيري ويوسف كرم بحضور سيار العنزي امين سر اتحاد العاب القوى وخالد خليفة مدير المنتخبات، اللاعبين بضرورة مواصلة بذل الجهود والاجتهاد في التدريبات في الفترة الحالية استعدادا للاستحقاقات المقبلة مؤكدا ان الجميع يقف خلف ابناء الكويت المخلصين.

وكرم دميثير ابطال المنتخب في بادرة تقديرية منه لما حققوه من نتائج وهو ما لاقى اشادة اللاعبين الذين وعدوا بمواصلة العمل الجاد لتحقيق امال الجماهير الكويتية المتعطشة لرؤية ابنائها في المحافل الخارجية ورفع علم البلاد في البطولات المقبلة.

في سياق متصل، كرم ديوان فيصل العمر بالسرة اول من امس منتخب العاب القوى بعد تحقيقه نتائج مشرفة في البطولة الآسيوية التي اقيمت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة، وحضر حفل التكريم رئيس الوفد المشارك في البطولة بدر الرشود واللاعبون الأبطال الذين حقوا الانجاز وهم يوسف كرم صاحب الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وابراهيم الظفيري صاحب الميدالية الفضية في سباق 800 متر، وماجد الزيد الذي نال فضية سباق العشاري و يعقوب اليوحة الذي احرز فضية سباق 110 متر حواجز، وبدر عباس احسن مدرب حواجز في آسيا للعام 2019. وأعرب الرشود، وهو عضو اتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة المنتخبات، عن رضاه التام عن النتائج التي تحققت، مشيدا بالتزام اللاعبين واتباعهم التعليمات، ما كان له أكبر الأثر في تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق النتائج المميزة،وقال: «نستعد الآن للمشاركة في كأس العالم والتي نأمل فيها مواصلة الانتصارات» . بدوره، اعلن فيصل العمر عن تقديم سيارة لكل لاعب يحرز ميدالية في كأس العالم المقبلة تقديرا للانجازات التي تتحقق وتشجيعا للاعبين لبذل اقصى جهد وتحقيق الانتصارات باسم الكويت، وقال العمر: «ما حققه ابطال الكويت هو امر يدعو للفخر باعتبار ان هذا الفوز جاء امام ابطال اسيا».

