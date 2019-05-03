دوليه

انتزع بورتلاند ترايل بلايزرز أفضلية الأرض من دنفر ناغتس وعادله 1-1 بفوزه عليه 97-90 الاول من امس، في نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وبفضل دفاعه الخانق منذ بداية المباراة وتراجع مستوى دنفر في الارباع الثلاثة الاولى، حسم بورتلاند المواجهة وانتقلت اليه افضلية الارض بحيث سيواجه خصمه على ارضه في المباراتين المقبلتين اليوم وبعد غد.

وحرم لاعبو بورتلاند نجم دنفر العملاق الصربي نيكولا يوكيتش من تسجيل أكثر من 16 نقطة، فيما كان افضل مسجل لديهم سي جاي ماكولوم (20 نقطة) والتركي اينيس كانتر (15 نقطة). وقال يوكيتش الذي احتاج فريقه الى سبع مباريات مرهقة للتغلب على سان انتونيو سبيرز في الدور الاول من البلاي اوف: «كانت مباراة غريبة، منحناهم الفوز بسبب افتقادنا للطاقة».

