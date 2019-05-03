دفتر أحوال

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد عبد الله الديين عن إحصائية وجهود القطاع والاجهزة المساندة في مجال مكافحة المخدرات خلال الربع الأول من عام 2019، مثمنا دعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، مؤكدا ان قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمباحث الجنائية تتصدر الجهود وتسخر الإمكانيات والادوات لتعزيز برامج المكافحة والوقاية من مشكلة المخدرات والتي تؤثر سلباً على النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتستهدف شريحة الشباب.

لافتا أنه في سبيل ذلك تقوم الإدارات المختصة في قطاع الامن الجنائي على تنفيذ عمليات امنية وحملات مداهمة مستمرة ومفاجئة ضد أوكار المخدرات لردع المجرمين من تجارها ومروجيها وتطهير البلاد من آثامهم وشرورهم.

وقد أسفرت الجهود خلال الربع الأول من عام 2019 عن ضبط 220 كيلوغراماً من مخدر الحشيش و6 لترات سائل من مادة الشبو، كما تم ضبط 15 كيلوغراماً من مادة الهيروين و25 كيلوغراماً من مادة الماريغوانا و13 غراماً من مادة الكوكايين و50 غراماً بودر من مادة الكيميكال، كما تم ضبط 94577 حبة مؤثرات عقلية و137 زجاجة خمر.

وأكد اللواء الديين استمرار الجهود والتعاون مع المؤسسات المعنية لتنفيذ استراتيجية التوعية والوقاية من مشكلة المخدرات من خلال بروتوكولات تعاون، مشدداً على العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالمخدرات والجريمة، لافتا إلى استمرار تبادل الخبرات في مجالات مكافحة المخدرات وذلك بتطوير العناصر البشرية القائمة على انفاذ القانون، حيث تم تفعيل الاتفاقيات الدولية لإقامة ورش العمل وتبادل الزيارات بين المختصين في مجال المكافحة للوقوف على أحدث النظم في مجالات العلوم الأمنية في هذا المجال. ويهيب قطاع الأمن الجنائي بالإخوة المواطنين والمقيمين التعاون معه من خلال مراقبة الأبناء، ورفع مستوى الوعي الديني والقيم الإنسانية والأخلاق الحميدة لديهم، مؤكداً أن التحصين الوقائي يحميهم من الانزلاق في تلك الآفة المدمرة.

