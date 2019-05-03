دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف «الدائرة المدنية الثالثة» بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداً بالزام مواطنة ومواطن بدفع 34 ألف دينار لصالح وافد إيراني الجنسية، بعد ان قام المدعى عليهما بالاستيلاء على امواله، واكتشاف المدعي عدم صحة وجود مشروع يدر عليه الربح.

وتتلخص الواقعة ان المدعي سلم المبلغ المذكور إلى المدعى عليما كما قام بسداد مبالغ اخرى لحساب المدعى عليهما عن ايجار مقر المؤسسة التي يملكها المدعي عليهما عن السنوات 2007 و2008 و2009 بمبلغ وقدره 6104 دنانير على وعد من المدعى عليهما بان امواله التي تم تسلمها منه سوف تعود عليه بالربح والفائدة إلا انه تبين عدم صحة ذلك وانه تم استيلاء على امواله وحقوقه التي بلغت 34104 دنانير وامتنع المدعى عليهما عن رد المبلغ رغم المحاولات الودية والانذار الرسمي الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه.

وحضر المحامي محمد يعقوب الصايغ عن المدعي وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت الطعن بالتزوير واورد شارحا لدفاعه ان المستأنف ضدهما دلسا على موكله إذ انه قام بالتوقيع على بياض ثم قام المستأنف ضدهما بعد ذلك بملء الورقة على خلاف الحقيقة.

