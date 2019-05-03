دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة موظف بنك من الاستيلاء على 21 ألف دينار قيمة قرض عميلة لديه والقيام بالتزوير في محررات بنكية والتدليس عليها.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما قررته المجني عليها انها وعلى اثر ازمة مالية مرت بها تقدمت الى احد البنوك المحلية الذي يعمل بها المتهم لسابق معرفتها به كونه زوج صديقتها لمساعدتها في الحصول على قرض، فطلب منها فتح حساب بالبنك وقدم لها العديد من الاوراق بزعم انها لانجاز المعاملة المطلوبة ووقعها عليها دون علمها بفحواها لجهلها باللغة العربية،وانه سيعاود الاتصال بها فور الموافقة على القرض،ولم يسلمها بطاقة السحب الالي الخاصة بالحساب، وقرر بها بأن القرض يتطلب كفيل كويتي سيتقاضى مبلغ 3 آلاف دينار وهو مبلغ ألفي دينار كعمولة قانونية تخصم من مبلغ القرض، وبعد يومين طلب حضورها للبنك وسلمها ألفي دينار ونبه عليها بضرورة سداد بعض الاقساط نقدا للتأكد من جديتها قبل صرف باقي المبلغ،قبل ان يماطلها في باقي مبلغ القرض، وتبين لها بأنه سحب مبلغ القرض بموجب سند سحب، والذي وقعها عليه حيلة ضمن اوراق المعاملة،فضلا عن تزويره بعض اوراق القرض وايصال ايداع مبلغ الف دينار والذي عاد وسحبه بموجب بطاقته البنكية التي لم تتسلمها ودون علمها او تفويضها له بذلك.

وحضر المحامي ناصر البشير عن المتهم امام المحكمة دافعا بكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة وبتناقض اقوال المجني عليها فضلا عن عدم جدية التحريات، وان اقوال الشاكية وضابط المباحث جاءت عارية مرسلة لم يساندها دليل واضح،وان الشكوى احيطت بكنف من الظنون وظلال من الشك، ومن ثم فأنها لاتصلح مع ذلك ادلتها كي تكون سندا لادانة او مستوجبا لثمة عقاب.

