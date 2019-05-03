مال وأعمال

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة،علي الغانم أن الكويت أول دول المنطقة في الانفتاح على الشركات والعمالة الكورية، للمساهمة في نهضة الكويت التجارية والعمرانية، وإنجاز العديد من مشاريع البنية الأساسية، من الطرق السريعة إلى ناقلات النفط، مروراً بالكهرباء والمياه والمستشفيات وغيرها. واضاف الغانم خلال كلمته في افتتاح اعمال الملتقى الاقتصادي الكوري الكويتي أمس، أن أهم محطتين في هذه مسيرة العمل الكوري الكويتي هما الموقف الكوري الصلب في تأييد الحق الكويتي عام 1990، والزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى سيؤول منتصف يوليو 2004، مترئساً وفداً رسمياً واقتصادياً كبير الحجم والأهمية، مع بواكير التوجه الاقتصادي للدبلوماسية الكويتية. والمح إلى انها الزيارة التي كان من أهم نتائجها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وتطوير اتفاقية تعزيز التعاون الاقتصادي والفني والتبادل التجاري، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال البيئة مبيناً أن النهضة الصناعية المبهرة التي شهدتها جمهورية كوريا الجنوبية، والتطور الكبير في إنتاج النفط ومرافقه في الكويت أثمرت إلى تعاون متميز بين الدولتين على مستوى قطاع النفط، جعل الكويت ثاني موردي الطاقة إلى كوريا الجنوبية.

تبادل تجاري

وقال الغانم ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 14 مليار دولار عام 2018، منها 1.3 مليار دولار صادرات كورية، وحوالي 300 مليون دولار صادرات سلعية كويتية، وأكثر من 12 مليار دولار امدادات نفطية.

وذكر الغانم أن هناك نحو 17 شركة كورية عملاقة متخصصة في قطاعات الهندسة والإنشاءات والمعدات والطاقة تقوم بتنفيذ مشاريع في الكويت تصل تكاليفها إلى حدود 30 مليار دولار. وتستثمر الكويت سنوياً أكثر من 900 مليون دولار في كوريا الجنوبية في المجالات المالية والمصرفية والنفطية.

وتابع الغانم لست بحاجة الى أن أحدَّث حضورنا الكويتي عن التجربة التنموية الكورية، فليس بيننا من لا يعرف اعجازها، ويُعجَب بانجازها، ويتمنى الاستفادة منها وخاصة من حيث الثقافة التنموية، وآلية بناء القرارات الاقتصادية لافتا إلى أن التواجد الكوري الفعلي والقوي في معظم الأنشطة الاقتصادية في البلاد لا يمكن إلا أن يكون مستنداً لمعلومات كافية وصورة كاملة وخبرة غنيّة ومتجدّدة.

تسهيل اجراءات

ولفت إلي أن بيئة الأعمال في الكويت تشهد مرحلة من التحسّن المستمر من خلال تسهيل الاجراءات وتوظيف التقنيات والوعي الصادق موضحا أن نهضة الكويت قامت أساساً على تعاون القطاعين العام والخاص في إطار الحرية الاقتصادية، منوهاً إلى أن الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية وشركاء التنمية أصبح شرطاً لازماً لنجاح هذا القطاع، لاسيما وعقب تطوير التشريعات التي تخدم هذا المفهوم. واعرب الغانم عن اعتزازه في تزامن زيارة الوفد الكوري للكويت وحضوره المنتدي مع مناسبة افتتاح جسر جابر الذي تعاونت الكويت وكوريا على تنفيذه، ليكون من أحدث وأطول وأجدى الجسور في المنطقة لافتا إلى أن بناء الجسور تعد من رموز الانفتاح والتواصل والتعاون والسلام، على عكس بناء الجدران والأسوار التي تعبّر غالباً عن ضيق الصدر وضيق الفكر، وتجدِّف -عبثاً- عكس تيارات العِلم وحركة التاريخ.

علاقات تاريخية

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، لي ناكيون، على عمق العلاقات بين البلدين في وقت يسجل فيه هذا العام ذكرى مرور 40 عاماً على هذه العلاقة المميزة والتي اتسمت بالصداقة والمساعدة في أوقات الأزمات مشيدا بدور الكويت في تمكين كوريا من التغلب على أزمة الطاقة التي واجهتها في وقت سابق، مؤكدا على أن علاقة الصداقة بين البلدين أثبتت عمقها مع تقديم كوريا الجنوبية المساندة للكويت أثناء الغزو العراقي بإرسالها القوارب الطبية إلى جانب الدعم المالي، والمساهمة في إعادة إعمار الكويت، آملاً أن يستمر هذا التعاون بشكل أكبر في المستقبل.

وأوضح أن زيارته الحالية للكويت أظهرت واقعاً كويتياً مميزاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تقليد سمو الأمير قائداً للعمل الإنساني وتسمية الكويت كمركز إنساني عالمي من قبل الأمم المتحدة تأتي تقديراً لجهود الكويت التي تمضي نحو الازدهار لاسيما مع وضعها خطة تنموية طموحة المتمثلة في رؤية 2035.

الطاقة والطب

ولفت إلى أنه قدم عدداً من المقترحات لتعزيز التعاون بين البلدين لاسيما على مستوى البنية التحتية خصوصاً مع تمتع كوريا الجنوبية بالتقنيات المطلوبة في البناء والنقل، علاوة على فتح مجال آخر من التعاون في الطب والصحة ومجال الطاقة الجديدة وأيضاً على مستوى الاستثمار والتكنولوجيا، مشددا على أهمية تعزيز العلاقة في نطاق التعاون ما بين رجال الأعمال، متمنياً أن تشهد العلاقة المزيد من التواصل.

من جانبه، أعرب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كوريا الجنوبية، هو منغ كونغ، عن سعادته بتواجده خلال المنتدى الاقتصادي الكويتي الكوري والتواصل مع مختلف الشركات ورجال الأعمال من كلا البلدين، مؤكداً أن كوريا الجنوبية تعد شريكاً اقتصادياً قديماً وقوياً مع الكويت.

وأشار كونغ إلى أن هذه العلاقة تأخذ بعداً اقتصادياً واضحاً لاسيما مع تواجد الشركات الكورية في الكويت لتنفيذ المشاريع المهمة في البنية التحتية ووجود العمالة الكورية الذي انعكس بشكل ملحوظ على حركة الاقتصاد هناك.

مبيناً أن كوريا شاركت الكويت في بناء الجسور ومشاريع البنية التحتية المختلفة وهي تتطلع إلى استمرار هذه العلاقة بتنفيذ المزيد من المشاريع وخصوصاً في مجال الصحة والتكنولوجيا.

