مال وأعمال

تخطط الحكومة بشكل جدي لوضع قواعد جديدة في سوق العمل المحلي تهدف إلى اعادة التوازن الى سوق المحلي من خلال ربط الأجر بالأداء، والتخلص من فروقات المزايا الوظيفية بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص بدلاً من القطاع العام المرهق للميزانية والمتكدس فعلياً.

وقال مسؤول حكومي رفيع لـ«النهار» أنه بدءاً من العام المقبل 2020 سيتم تطبيق استراتيجية جديدة لمقاربة الأجور بالقطاعين العام والخاص، فضلاً عن بدء خطوات عملية لتحسين جودة التعليم، وإصلاح نظم التعليم العام، ورفع كفاءة وتنافسية المعاهد العليا والكليات والجامعات الحكومية والخاصة، وربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل المطلوبة.

وتنسق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية فيما بينها لتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل،، حيث يشارك ديوان الخدمة في العديد من المناسبات الخاصة بتوعية الطلاب والطالبات بفرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة. وأشار المسؤول الى انه من ضمن الاجراءات الحالية لضمان عيش كريم للمواطن، تعمل الجهات المختصة على تهيئة المناخ الضامن لاستقرار أسعار السلع خاصة في شهر رمضان المبارك من خلال رقابة لصيقة للأسواق، والمحافظة على القوة الشرائية لدخول المواطنين وضمان مستوياتهم المعيشية بالشكل المناسب.

وتحدث المسؤول عن خطوات ملموسة اتخذت اخيرا لتفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة قاطرة نمو الاقتصاد الوطني، واستيعاب قوة العمل الوطنية القادمة الى سوق العمل، مع ضمان استدامة المالية العامة عبر تنويع مصادر الايرادات وترشيد النفقات والتخلص من مواطن الهدر في الانفاق العام، بالتزامن مع خلق قاعدة نشاط اقتصادي محلي تتسم بالتنوع قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ودعم تنافسية الاقتصاد الكويتي على المستوى الدولي.

