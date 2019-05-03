مال وأعمال

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة «الراي» الإعلامية، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ووافقت العمومية التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يوسف أحمد الجلاهمة، بحضور 86 في المئة من المساهمين، على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير الحوكمة ولجنة التدقيق.

ووافق المساهمون بالإجماع أيضاً على البيانات المالية عن العام 2018، وتقرير المعاملات عن العام 2018، كما أقروا توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم خلال العام الماضي.

