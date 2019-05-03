مال وأعمال

كشفت احدث الاحصائيات في بورصة الكويت عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية فى السوق خلال 4 أشهر بنحو 281.2 مليون دينار، حيث قفزت استثمارات المؤسسات والشركات الاجنبية بنحو 285.6 مليون دينار منذ بداية 2019 وحتى نهاية ابريل الماضى فيما تراجعت استثمارات الافراد بنحو مليون دينار، فى حين تراجعت استثمارات صناديق الاستثمار بنحو 3.3 ملايين دينار، وجاء هذا الارتفاع بدعم من المراجعة الاخيرة لمؤشر فوتسى فى شهر مارس الماضى والذى عزز من دخول المستثمرين الاجانب بالاضافة إلى جاذبية توزيعات البنوك للارباح السنوية.

واشار عن حجم التداول في بورصة الكويت طبقا لجنسية وفئة المتداول «المجمعة» منذ بداية يناير وحتى نهاية ابريل 2019 الى وجود تخارجات قوية للاستثمارات الكويتية من البورصة بنحو 275.4 مليون دينار حيث بلغ تخارج المستثمرين الكويتيين الافراد من السوق نحو 42.6 مليون دينار، فيما تخارجت الصناديق من استثمارات بقيمة 38.7 مليون دينار، اما محافظ العملاء الكويتية فقد تخارجت من استثمارات بقيمة 120.7 مليون دينار اما المؤسسات والشركات المحلية فقد بلغت تخارجاتها 488.8 مليون دينار.

وذكرت الاحصائية التي اعدتها «النهار» عن تراجع الاستثمارات الخليجية بنحو 5.8 ملايين دينار حيث تراجعت استثمارات الافراد الخليجيين بنحو 42.6 مليون دينار.

