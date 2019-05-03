مال وأعمال

كشف رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية منصور المبارك عن ان الشركة واصلت مساعيها في تطوير محفظتها من الأصول العقارية المدرة واعادة هيكلة محفظة الشركة الاستثمارية بما يتماشى مع استراتيجيتها المستقبلية، حيث قامت الشركة بشراء وبيع بعض العقارات في الكويت، كما واصلت الشركة مساعيها خلال عام 2018 نحو استكمال أعمال مشاريع التطوير العقاري القائمة في كل من الكويت ومملكة البحرين والانتهاء من انجاز بعضها.

وقال المبارك خلال كلمته في الجمعية العمومية التي بلغت نسبة الحضور فيها نحو 74.86% إن الشركة تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج ايجابية تأتي ترجمة للاستراتيجية الموضوعة والسياسة التي انتهجتها الشركة خلال الأعوام الماضية، حيث نمت أرباح الشركة في عام 2018 بنسبة 173% ليبلغ صافي الربح 5.94 ملايين دينار

وأضاف المبارك أنه وعلى صعيد أنشطة الشركة، فقد تمكنت الشركة من الوصول لمرحلة الاستقرار في تشغيل كامل مرافق مشروعها الرئيس «مجمع وبرج يال» الكائن بمنطقة الفحيحيل بالكويت والمحافظة على نسبة اشغال جيدة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعاني منها قطاع التجزئة.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية ابراهيم العوضي أن الشركة باشرت خلال عام 2018 مشروع انشاء وانجاز وصيانة عقارها الواقع في منطقة السالمية وهو عبارة عن برج سكني يحتوي على عدد 34 وحدة، ومن المتوقع اتمام أعمال البناء خلال النصف الأول من عام 2019، والسعي لايصال التيار الكهربائي تمهيداً للمباشرة في عملية تأجير وحدات المشروع. كما انتهت الشركة من أعمال تطوير مشروعها في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية، الجدير بالذكر أن الشركة نجحت في التخارج وبيع المشروع بأرباح انعكست في نتائجها المالية لعام 2018. وفيما يتعلق بنشاط التطوير خارج الكويت، أضاف العوضي أن الشركة تمكنت من الانتهاء من مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنيين سكنيين في منطقة الحد بمملكة البحرين، حيث تتطلع الشركة الى بيع الوحدات السكنية بنظام التمليك على الراغبين بذلك، كما نجحت الشركة في ادراج المشروع تحت مظلة برنامج السكن الاجتماعي «مزايا» والتابع لوزارة الاسكان بمملكة البحرين. من ناحية أخرى، انتهت الشركة من أعمال تصميم مجمع تجاري خدمي ليتم تطويره على الأرض المملوكة لها في منطقة السيف بمملكة البحرين، والبدء في أعمال التنفيذ.

